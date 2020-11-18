Trump’ın vurmayı planladığı İran’dan tehlikeli adım: Yer altı tesislerine uranyum veriyorlar

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) İran’ın Natanz’daki yer altı tesisinde kurulu gelişmiş IR-2m uranyum zenginleştirici santrifüjlere uranyum hekzaflorür (UF6) gazı koymaya başladığını açıkladı.

Bu, İran’ın 2015 nükleer anlaşmasını ihlal ettiği adımlardan biri. 2015 nükleer anlaşmasına göre İran’ın yalnızca birinci nesil IR-1 makinelerle zenginleştirilmiş uranyum biriktirmesine ve bunları yer altı tesisinde çalıştırmasına izin veriliyordu. Bir önceki IAEA raporunda, İran’ın yer altına IR-2m makineleri kurduğu belirtildi.

IAEA’nin üye devletlere sunduğu raporda, “14 Kasım 2020’de Ajans, İran’ın Natanz’daki Yakıt Zenginleştirme Tesisi’nde (FEP) yakın zamanda kurulan 174 IR-2m santrifüj kademesine UF6 koymaya başladığını doğruladı” ifadeleri kullanıldı.

2 YILDA 12 KAT ARTTI

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'na göre, İran'ın ABD’nin anlaşmadan çıktığı 2018’den bu yana zenginleştirilmiş uranyum seviyesi 2015 anlaşmasının izin verdiği sınırın 12 katına çıktı.

IAEA'nın raporuna göre İran'da bulunan zenginleştirilmiş uranyum miktarı 2 bin 443 kiloya ulaştı. Anlaşma çerçevesinde İran'ın bulundurabileceği miktar ise yalnızca 203 kiloydu.

TRUMP’I VAZGEÇİRDİLER



ABD basını dün çarpıcı bir iddiayı gündeme getirmişti. Wall Street Journal, seçimleri kaybettikten sonra koltuğu bırakmamak için her türlü yola başvuran ABD Başkanı Donald Trump’ın, giderayak neredeyse savaş çıkarmak üzere olduğunu yazdı. Oval Ofis’te kritik bir toplantı yapan Trump’ın, İran’ın nükleer tesislerini vurmak istediği ancak yetkililer tarafından ciddi sonuçlar doğuracağı gerekçesiyle vazgeçirildiği öne sürüldü.