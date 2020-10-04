Trump’ın yakın çevresi de Covid-19 oldu

ABD Başkanı Donald Trump’ın corona virüsü olduğunu açıklamasından sonra Trump´ın çevresinde ve yönetiminde Başkan ile temas eden corona virüsü testi pozitif olan kişilerin listesi yayınlandı. First Lady Melania Trump dışında Başkan Trump’ın danışmanı ve sekreterinin de corona virüsü olduğu belirtildi.

ABD yönetiminde corona virüsü testi pozitif olan ve Başkan Trump´la temas eden kişiler arasında; Trump’ın danışmanı Hope Hicks, sekreteri Nicholas Luna, seçim kampanyası müdürü Bill Stephien bulunuyor.

Başkan Trump ile temas eden ve corona virüsü testi pozitif olan diğer kişiler ise Utah Senatörü Mike Lee, Kuzey Carolina Senatörü Thom Tillis, Kellyanne Conway, Ronna McDaniel, John I. Jenkins ile birlikte geçen cumartesi Beyaz Saray’da etkinliğe katılan Chris Christie yer alıyor.