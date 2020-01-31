Trump zorda! Azil soruşturmasında sona yaklaşılıyor

Cuma günü Senato'da her iki taraf da önce kapanış argümanlarını sunacak, daha sonra da tanıkların ifadeye çağrılıp çağrılmaması konusunda oylamaya geçilmesi bekleniyor.

Amerika’nın Sesi’nde yer alan habere göre, Senato'daki yargılama sürecinde Demokratlar iki haftadır devam eden oturumlarda Trump'ın eski ulusal güvenlik danışmanı John Bolton'ın tanık olarak ifade vermesi talebini dile getirmişti. Cumhuriyetçiler'in çoğunlukta olduğu Senato'da bunun için dört Cumhuriyetçi senatörün desteğine ihtiyaç vardı. Ancak Demokratlar bu desteği sağlamışa benzemiyor.

Demokratlar'ın tanıkların dinlenmesi oylamasında yeterli desteği alması olası görünmüyor

Kararsız senatörler arasında yer alan Cumhuriyetçi Lamar Alexander Perşembe günü akşam saatlerinde yaptığı açıklamada Demokratlar'ın Trump aleyhindeki tezlerini kanıtladıklarını, bunun için daha fazla delile gerek duyulmadığını ancak Trump’ın yaptıklarının ABD Anayasası'nda belirlenen “azli gerektiren suç” kriterlerini karşılamadığını savundu.

Cumhhuriyetçi senatörler Mitt Romney ve Susan Collins, Senato'daki oylamada tanıkların ifade vermesinden yana oy kullanacaklarını açıkladı. Ancak Lamar Alexander'ın aleyhte oy kullanacağını açıklaması sebebiyle, dördüncü kararsız Cumhuriyetçi Senatör Lisa Murkowski tanıkların çağrılmasından yana oy kullansa bile, Demokratlar yeterli oy sayısı olan 51 oya ulaşamıyor.

Tanıkların dinelenmesi konusunda yapılacak oylamada evet ve hayır oylarının eşit çıkması halinde, Senato'daki yargılama sürecine başkanlık eden Anayasa Mahkemesi Başkanı John Roberts devreye girebilir. Ancak yargıç Roberts oylamadaki berabere durumu bozmamayı da tercih edebilir. Bu durum da Demokratlar içn yenilgi anlamına geliyor.

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NİHAİ OYLAMA CUMA YA DA CUMARTESİ YAPILABİLİR

Senato'daki oylamada tanıkların dinlenmemesi yönünde oy çıkması, Trump aleyhinde Senato'da yürütülen yargılama sürecinde artık sona gelindiği anlamına gelecek.

Bu durumda da Cumhuriyetçi Trump'ın yine Cumhuriyetçiler'in çoğunlukta olduğu Senato'da aklanmasına kesin gözüyle bakılıyor. Kongre kaynaklarına gore nihai, oylama Cuma günü geç saatlerde ya da Cumartesi günü yapılabilir.

Demokrat Senatör Jeff Merkley, Cumhuriyetçi Senatör Alexander'ın kararına sert tepki gösterdi. Cuma günü CNN televizyonuna konuşan Merkley, tanıkların dinlenmediği ve yeni delillerin sunulmadığı bir mahkemeden çıkacak sonucun her açıdan bir trajedi olacağını savundu. Senatör Lamar Alexander'ın kararını “Senato'ya, hukukun üstünlüğüne ve ABD halkına karşı bir suç” olarak niteledi.

Demokratlar'ın çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi Aralık ayında Trump hakkında azil sürecini başlatarak, 2020 başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti'den olası rakibi Joe Biden ve oğlu Hunter Biden'la ilgili soruşturma açılması konusunda Ukrayna'ya baskı yaparak “görevi suistimal” ve süreç içinde de “Kongre'nin görevini yapmasını engelleme” suçlamalarını yöneltmişti.

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“HALKIN OLAN BİTENİ ÖĞRENMESİNİ İSTEMİYORLAR”

Senato'daki yargılama sürecinde savcı konumundaki Demokrat Kongre üyelerinden Adam Schiff Senato'da yaptığı konuşmada, “Hakikat gözlerimizin içine bakıyor. John Bolton'ın neden ifade vermesini istemediklerini biliyoruz. Neler olduğunu bilmediğimizden değil. Amerikan halkının olanları bütün bu çirkin ve rahatsız edici ayrıntılarıyla öğrenmesini istemiyorlar” ifadelerini kullandı.

Trump'ın Senato'daki Cumhuriyetçi müttefikleri yargılama sürecini hızlı bir şekilde atlatıp Trump'ın siyasi açıdan alabileceği hasarı en aza indirmeye çalışıyor.

Donald Trump'ın Senato'da aklanması, ABD'de önümüzdeki Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde Demokrat Parti'nin Pazartesi günü ön seçim sürecine girdiği sırada, 2020 seçim kampanyasında kullanabileceği bir avantajı sağlamış oluyor.

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“DEMOKRASİMİZİ ZEHİRLEMEK İSTİYORLAR”

Perşembe akşamı Iowa'da miting düzenleyen Trump azil davasını Demokratlar'ın kendisinin 2016 seçiminde kazandığı başarıyı tersine çevirme çabası olarak niteledi.

Trump “Oyları geçersiz kılmak istiyorlar. Demokrasimizi zehirlemek ve tüm yönetim sistemini devirmek istiyorlar” diye konuştu.

DIŞİŞLERİ BAKANI POMPEO UKRAYNA’DA

Trump hakkında “Ukrayna'ya baskı” ve Trump'ın 25 Temmuz günü Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile yaptığı telefon görüşmesinin içeriği üzerinden şekillenen azil davasında sona yaklaşılırken, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da Ukrayna'nın başkenti Kiev'de.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir araya gelen Pompeo da, Ukrayna'nın Hunter Biden ile ilgili soruşturma açıldığını açıklaması halinde Zelenski'nin Beyaz Saray'a davet edileceği yönündeki iddiaları yalanladı.