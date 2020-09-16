Trump’tan aşıyla ilgili en net mesaj: Üç ya da dört haftaya hazır

Corona virüsü dünya genelinde can almayı sürdürürken, herkesin gözü kulağı aşıdan gelecek haberde. Ülkeler adeta onay alacak aşı için yarışa girerken, testlerle ilgili açıklamalar ardı ardına geliyor.

Corona virüsü sürecinde izlediği politika ve kuralları esnetmesiyle sık sık tartışılan ABD Başkanı Donald Trump aşıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. ABC News’un Philadelphia’daki etkinliğinde konuşan Trump, coronayla mücadele yöntemlerini savundu.

‘ÖNCEKİ YÖNETİMDE YILLARCA SÜRERDİ’



Aşıyla ilgili tarih aralığı da veren Trump, 3 Kasım’daki Başkanlık seçimleri öncesinde dağıtıma hazır olabileceğini öne sürdü. Trump, “Aşıya sahip olmaya çok yakınız. Eğer gerçeği bilmek istiyorsanız, bir önceki yönetimin aşıyı geliştirmesi FDA ve tüm onay süreçleri yüzünden muhtemelen yıllarca sürerdi. Ancak biz birkaç hafta uzaktayız. Üç ya da dört hafta” dedi.

‘AVRUPA VE ÇİN YASAĞI HAYAT KURTARDI’



Salgın döneminde Avrupa ve Çin’e seyahat yasağı uygulamasının aldığı en önemli kararlardan biri olduğunu savunan Başkan Trump, bu şekilde binlerce hayatın kurtulmasını sağladığını söyledi.

Corona önlemlerini hiçe sayarak düzenlediği Nevada’da fabrika tesisi içindeki 5 bin kişilik mitinge gönderme yapan Trump, maske ve sosyal mesafe konusunda Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü Dr. Anthony Fauci gibi uzmanların da görüşlerinin değiştiğini öne sürdü.

Daha önce sosyal medya üzerinden yaptığı sürü bağışıklığı tezini de yine savunan ABD Başkanı Trump, “Salgın aşı olmadan da geçebilirdi ama onunla birlikte daha çabuk atlatacağız. Sürü zihniyeti geliştireceğiz” ifadelerini kullandı.

VAKA SAYISI TESTLER YÜZÜNDEN

ABD 6.6 milyon vaka ve 195 bin ölü sayısıyla corona virüsünden en ağır yara alan ülke. Salgının merkez üssü haline gelen ülkedeki vakalar, dünya genelindeki tüm vakaların yüzde 20’sini oluşturuyor. Trump, bu duruma gerekçe olarak ise ABD’nin tüm ülkelerden daha fazla test yapmasını gösterdi.

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