Trump’tan Biden’ın asker çıkışına yanıt: Kazanamazsam başka işler yaparım

ABD’de George Floyd’un polis şiddetine kurban gitmesi sonrası başlayan gösteriler ülkenin dört bir yanında sürerken, corona virüsünün en çok yıkıma yol açtığı ülkede ölü sayıları da artmaya devam ediyor.

Başkan Donald Trump, azledilme sürecinden taciz davalarına kadar pek çok süreci atlatsa da, göreve geldiği günden bu yana en sıkıntılı dönemini geçiriyor. Bu kaos ortamında Kasım ayındaki seçimlere hazırlanan Trump, virüs nedeniyle ara verdiği seçim kampanyasına da yeniden başlama arifesinde.

‘EN ÇOK ŞEYİ BEN YAPTIM’



Irkçılık karşıtı gösterilerdeki tutumu ve corona virüsü sürecini iyi yönetememekle eleştirilen Başkan Trump, Fox News’te katıldığı programda Harris Faulkner’ın sorularını yanıtladı. Irkçılık protestolarına ilişkin yöneltilen eleştirileri reddeden Trump, siyahi vatandaşlar için en çok şeyi yapan başkanın kendisi olduğunu, Abraham Lincoln’un yaptıklarının ise tartışmalı olduğunu savundu.

Floyd’un ölümüne yol açan dizle boyuna baskı hareketini de değerlendiren Trump, “Genel olarak boyuna baskı uygulanmasını doğru bulmuyorum. Ancak belli durumlarda bire bir müdahalede bu gerekebilir. Ancak ikiye karşı bir gibi durumlarda olay biraz değişiyor” dedi.



‘JOE O NOKTADA DEĞİL’



Trump, Joe Biden’ın, “Eğer Trump seçimlerde yenilgiyi kabul etmezse, Beyaz Saray’dan askerler eşliğinde çıkar” sözlerine de yanıt verdi. Başkan Trump, “Joe henüz o noktada değil. Bunu herkes biliyor, kendisi de biliyor. Eğer seçimi kaybedersem bu ülke için çok üzücü olur. Kazanamazsam gider başka işler yaparım” diye konuştu.

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