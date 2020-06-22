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Trump’tan çarpıcı Venezuela çıkışı: Guaido olsa da olur olmasa da!

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin Venezuela'da desteklediği Juan Guadio'yu ters köşede bırakan bir açıklamada bulundu. Trump, "Maduro görüşmeyi istiyor. Ben de görüşmelere karşı değilim" dedi.

Sozcu.com.tr
10:34 -
Haberler Dünya
Trump’tan çarpıcı Venezuela çıkışı: Guaido olsa da olur olmasa da!

ABD Başkanı Donald Trump katıldığı bir televizyon programında ülkesi ile Venezuela arasındaki gerginliğe yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Juan Guaido.

Trump, ABD’nin desteğiyle Venezuela’da kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido’yu ters köşede bırakırken, “Onunla da olur, onsuz da. Ama Venezuela’da yaşananlara son derece karşıyım” dedi.

‘MADURO GÖRÜŞMEK İSTİYOR’

Trump, Maduro ile görüşme ihtimalinin sorulması üzerine, “Maduro görüşmeyi istiyor ve ben de görüşmelere karşı değilim. Bu zamana kadar çok az görüşme tekliflerini geri çevirdim” ifadelerini kullandı.

ABD Donald Trump Venezuela
Son güncelleme: 10:41 22.06.2020
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