Trump’tan çarpıcı Venezuela çıkışı: Guaido olsa da olur olmasa da!

ABD Başkanı Donald Trump katıldığı bir televizyon programında ülkesi ile Venezuela arasındaki gerginliğe yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Trump, ABD’nin desteğiyle Venezuela’da kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido’yu ters köşede bırakırken, “Onunla da olur, onsuz da. Ama Venezuela’da yaşananlara son derece karşıyım” dedi.

‘MADURO GÖRÜŞMEK İSTİYOR’

Trump, Maduro ile görüşme ihtimalinin sorulması üzerine, “Maduro görüşmeyi istiyor ve ben de görüşmelere karşı değilim. Bu zamana kadar çok az görüşme tekliflerini geri çevirdim” ifadelerini kullandı.