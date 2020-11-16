Trump’tan corona aşısı açıklaması: Benim dönemimde gerçekleşti

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Moderna aşısının kendi döneminde bulunduğunu ifade ederek, “Başka bir aşı az önce duyuruldu. Bu sefer Moderna tarafından yüzde 95 etkili. O büyük tarihçiler, lütfen Çin Vebasını sona erdirecek bu büyük buluşların hepsinin benim dönemimde gerçekleştiğini unutmayın” ifadelerini kullandı.

BioNTech ve Pfizer’ın geliştirdiği aşıdan sonra ABD merkezli Moderna da geliştirilen Covid-19 aşısının etkili olduğunu duyurdu. Yapılan açıklamada üçüncü faz sonuçlarına göre aşının yüzde 94.5 oranında koruyuculuk etkisi olduğu belirtildi.

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