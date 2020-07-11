Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Trump’tan eski danışmanına özel af! Hayatını kurtardı

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya soruşturmasında hapis cezasına çarptırılan eski danışmanı Roger Stone'a özel af uygulayan kararnameyi imzaladı. Stone, "Trump'a minnettarım" dedi.

Sozcu.com.tr
10:44 -
Haberler Dünya
Trump’tan eski danışmanına özel af! Hayatını kurtardı

ABD’de 2016’daki seçimlere Rusya’nın müdahalesiyle ilgili soruşturmada flaş bir gelişme yaşandı.

Başkan Donald Trump, Özel Yetkili Savcı Robert Mueller’in yürüttüğü soruşturma kapsamında 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan eski danışmanı Roger Stone için ‘özel af’ uygulama kararı aldı. ABD medyası bu kararı ‘Trump, Stone’un hayatını kurtardı’ şeklinde yorumladı.

‘ONA MİNNETTARIM’

Trump’ın söz konusu kararnameyi imzalamasıyla Stone, 14 Temmuz’da cezavine girmekten kurtulmuş oldu.

Trump’ın eski danışmanı, ‘Roger Stone’a özgürlük’ yazan maske taktı.

Gündeme bomba gibi düşen gelişme sonrası Fort Lauderdale’deki evi önünde açıklamalarda bulunan 67 yaşındaki Stone, “Karardan gerçekten çok memnunum. Trump’a minnettar olduğumu söyledim. Sağlığımı korudu” dedi.

‘DOĞRU KARARI VERECEĞİNE İNANDIM’

Trump’ın adalete inancı olduğunu söyleyen Stone, “Dosyamla ilgili gerçekleri duyduğunda, doğru kararı vereceğine olan inancım tamdı. Birbirimizi 40 yıldır tanıdığımızı ve benim bir suç işlediğime inanmadığını söyledi” ifadelerini kullandı.

Son güncelleme: 10:47 11.07.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more