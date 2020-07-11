Trump’tan eski danışmanına özel af! Hayatını kurtardı

ABD’de 2016’daki seçimlere Rusya’nın müdahalesiyle ilgili soruşturmada flaş bir gelişme yaşandı.

Başkan Donald Trump, Özel Yetkili Savcı Robert Mueller’in yürüttüğü soruşturma kapsamında 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan eski danışmanı Roger Stone için ‘özel af’ uygulama kararı aldı. ABD medyası bu kararı ‘Trump, Stone’un hayatını kurtardı’ şeklinde yorumladı.

‘ONA MİNNETTARIM’

Trump’ın söz konusu kararnameyi imzalamasıyla Stone, 14 Temmuz’da cezavine girmekten kurtulmuş oldu.

Gündeme bomba gibi düşen gelişme sonrası Fort Lauderdale’deki evi önünde açıklamalarda bulunan 67 yaşındaki Stone, “Karardan gerçekten çok memnunum. Trump’a minnettar olduğumu söyledim. Sağlığımı korudu” dedi.

‘DOĞRU KARARI VERECEĞİNE İNANDIM’

Trump’ın adalete inancı olduğunu söyleyen Stone, “Dosyamla ilgili gerçekleri duyduğunda, doğru kararı vereceğine olan inancım tamdı. Birbirimizi 40 yıldır tanıdığımızı ve benim bir suç işlediğime inanmadığını söyledi” ifadelerini kullandı.