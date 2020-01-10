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Trump’tan eski düşmanına doğum günü tebriği

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un’a doğum günü mesajı gönderdi.

13:29 -
Haberler Dünya
Trump’tan eski düşmanına doğum günü tebriği

ABD Başkanı Donald Trump ile görüşen Güney Koreli diplomat Chung Eui-Yong, Trump'un kendisine Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'a iletmesi için bir doğum günü mesajı verdiğini ve kendisinin de mesajı ilettiğini belirtti. Yong, “Başkan Trump görüştüğümüz gün Kim Jong-un'un doğum günü olduğunu hatırladı ve benden doğum günü mesajını iletmemi istedi” dedi.

Eui-Yong, doğum günü mesajının içeriği hakkında bir bilgi vermezken Trump’ın dileğinin yazılı mı yoksa sözlü mü yapıldığına dair bir açıklama yapmadı.

Kuzey Kore liderinin doğum tarihinin 8 Ocak tarihinin olduğu düşünülmesine rağmen resmi olarak Kim Jong-un’un doğum tarihi bilinmiyor. ABD kaynaklarına göre ise Jong-un 1984 doğumlu ve bu yıl 36 yaşına girdi.

ABD Donald Trump kim jong-un Kore Kuzey Kore
Son güncelleme: 13:51 10.01.2020
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