Trump’tan gazeteciyi şoke eden istek: Maskeni çıkar da konuş

Corona virüsü dünya genelinde can almayı sürdürürken, salgına karşı en önemli korunma silahı maske ve sosyal mesafe. Vaka ve ölü sayılarıyla salgının merkez üssü haline gelen ABD’de bu iki kuralı en çok ihlal edenlerden biri de Başkan Donald Trump.

Beyaz Saray’da bir basın toplantısı düzenleyen Trump, hayatını kaybeden ABD askerlerine hakaret ettiği iddialarıyla ilgili sorulara yanıt verdi. Reuters’ın Beyaz Saray muhabiri Jeff Mason, söz konusu iddialarla ilgili soru için söz alırken, Başkan Trump araya girerek muhabiri susturdu.

Maske nedeniyle Mason’ı duymakta güçlük çeken Trump, “Onu çıkarman gerek. Sadece çıkar. Ne kadar uzaktasın? Eğer çıkarırsan çok daha kolay olacak” ifadelerini kullandı. Trump’ın talebi karşısında bir süre donup kalan Mason, “Daha sesli konuşacağım. Şu an daha iyi mi?” diyerek maskeyi çıkarmayı reddetti. O noktada üstelemeyi bırakan Trump ise “Evet, daha iyi” diyerek karşılık verdi.

‘BİZ SAVAŞTIĞIMIZDA YENECEĞİZ’

Ardından sorusuna geçen Mason, “Sayın Başkan, bazı insanlar sizin John McCain’le ilgili söyledikleriniz yüzünden Atlantic hikayesiyle ilgili iddiaları reddetmenize inanmakta güçlük çekiyor. Bunu anlıyor musunuz?” dedi.

Trump ise soruya, “Hayır anlamıyorum. Ben her zaman John McCain’in karşısında oldum. John McCain savaşları severdi. Ben herkesten daha iyi bir savaşçı olacağım. Ancak biz savaştığımızda onları yeneceğiz” diye yanıt verdi.