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Trump’tan Hamaney’e yanıt: Laflarına çok dikkat et

ABD ve İran geriliminde tansiyon bir türlü düşmezken, taraflardan birbiri ardına sert açıklamalar gelmeye devam ediyor. Dün cuma namazı sonrası Trump'a 'soytarı' diyen İran dini lideri Hamaney'e yanıt geldi. Trump, "Çok da yüce olmayan lider, sözlerine dikkat et" ifadelerini kullandı.

Sozcu.com.tr
09:44 -
Haberler Dünya
Trump’tan Hamaney’e yanıt: Laflarına çok dikkat et

ABD ve İran arasında büyükelçilik baskınıyla fitili ateşlenen, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani suikastıyla zirveye ulaşan, İran’ın ABD üslerini vurmasıyla da savaşın eşiğine gelinen gerilimde, taraflar söz düellosundan bir türlü vazgeçmiyor.

Dün 8 yıl sonra ilk kez cuma namazı kıldıran İran dini lideri Ali Hamaney, hutbede birlik mesajı verse de, ABD’ye mesaj göndermekten de geri durmadı. ABD Başkanı Donald Trump için soytarı ifadesi kullanan Hamaney, füze saldırılarının ise İran'ın bir dünya gücünün suratına tokadı indirebildiğini gösterdiğini söyledi.

Hamaney’in bu sözlerine Trump’tan yanıt gecikmedi. Sık sık yaptığı gibi Twitter’dan yanıt veren Trump, “Son zamanlarda çok da yüce olmayan İran’ın sözde yüce lideri, ABD ve Avrupa hakkında kötü sözler sarf etti. Ekonomileri çöküyor ve insanları acı çekiyor. Sözlerine çok dikkat etmeli!” ifadelerini kullandı.

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Son güncelleme: 09:53 18.01.2020
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