Trump’tan ilk açıklama geldi: Seçim bitmedi

ABD'de merakla beklenen seçimlerde 270 Seçiciler Kurulu delegesine ulaşan isim Demokratlar'ın adayı Joe Biden oldu.

Trump, resmi olmayan sonuçlarda Demokrat aday Joe Biden’ın ülkenin yeni başkanı olmaya hak kazanmasının ardından yazılı açıklama yaptı.

Seçimin henüz bitmediğini vurgulayan Trump, “Hepimiz Biden’ın neden yanlış yere kendini kazanan ilan etmek için acele ettiğini ve basındaki müttefiklerinin de ona neden yardım ettiğini biliyoruz, gerçeğin ortaya çıkmasını istemiyorlar” ifadesini kullandı.

“HUKUKİ YOLLARLA KULLANILAN OYLAR KARAR VERECEKTİR”

Euronews’te yer alan habere göre, Biden’ın seçildiği ilan edildiği sırada golf oynayan Donald Trump, özellikle yarışın çok yakın olduğu eyaletlerde oyların yeniden sayılacağını ve kendilerinin bazı eyaletlerde dava açtığını vurgulayarak, “Seçimin sonucuna medya değil, hukuki yollarla kullanılmış oylar karar verecektir” ifadelerine yer verdi.

Pazartesiden itibaren seçim kampanya ekibinin, seçimlerin usullere uygun yapılıp yapılmadığının incelenmesi için hukuki süreçleri başlatacağına işaret eden Trump, yasal yollarla kullanılmış oyların belirlenmesi noktasında Biden kampanyasının kendilerine karşı çıktığını savundu.

Trump açıklamasına, “Biden neyi saklıyor? Amerikan halkı hak ettiği dürüst oy sayımına ve talep ettiği demokrasiye kavuşana kadar durmayacağım” değerlendirmesini yaptı.

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