Trump’tan Melania’ya şoke eden sözler: Seni bir daha göremeyebilirim

ABD’de Kasım ayındaki seçimlere sayılı günler kala Başkan Donald Trump gündemin bir numaralı basamağında yer almaya devam ediyor.

Trump’la ilgili yazılan kitaplar arasına bir yenisi daha eklendi. Gazeteci Bob Woodward tarafından kaleme alınan ve 15 Eylül’de piyasaya çıkması beklenen ‘Rage’ (Öfke) kitabında çarpıcı detaylar yer alıyor.

ABD basınında yer alan haberlere göre kitabın en dikkat çekici kısımlarından biri, Başkan Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasındaki ilişkiye dayanıyor. İki lider arasındaki gerilim Kuzey Kore’nin nükleer ve füze programları nedeniyle had safhaya çıkarken, karşılıklı tehditlerle bir dönem savaş tamtamları çalmasına yol açmıştı.

Kim ve Trump ilerleyen dönemde Singapur ve Vietnam’da olmak üzere iki kez bir araya gelirken, diyalog çabaları bir süre sonra sonuçsuz kaldı. Woodward ise kitabında Trump’ın Kim’le ilk buluşma girişimine yer verdi.

‘KENDİM İÇİN ENDİŞELENMİYORUM’



2017 yılında 12 günlük bir Asya turuna çıkan ABD Başkanı Donald Trump, Güney Kore’ye ulaştıktan sonra Kim Jong-un’la da görüşmek istedi.

Kitaba göre ziyaretini gizli tutmak isteyen Trump, kendisini götürecek helikoptere bindikten sonra, “Sabah uyandım ve vedalaşırken Melania’yı öperek ‘Seni bir daha göremeyebilirim’ dedim. Kendim için endişelenmiyorum. Eğer ABD Başkanı’na bir şey olursa, bu ülkemiz için olabilecek en kötü şey” ifadelerini kullandı.

HAVA ŞARTLARI ENGEL OLDU



Trump kalkıştan sonra kendisine eşlik eden dönemin ABD Kore Gücü Komutanı Vincent Brooks’a dönerek, “Geldiğimi biliyorlar değil mi?” diye sordu. Brooks ise Kore istihbaratı dahil kimsenin bu ziyaretten haberi olmadığını söyledi.

Ancak söz konusu ziyaret girişimi hava şartları nedeniyle gerçekleşmedi. Kitaba göre helikopter pilotu kalkıştan kısa süre sonra yoğun sis nedeniyle yolculuğun güvenli olmadığını söyleyerek geri döndü.

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