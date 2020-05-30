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Trump’tan olaylarla ilgili açıklama: Ordumuz hazır!

ABD'de siyahi vatandaş George Floyd’un polis tarafından öldürülmesinden sonra sokaklar savaş alanına döndü. 30'dan fazla şehre yayılan olaylarla ilgili açıklama yapan ABD Başkanı Trump, "Ordumuz hazır, çok hızlı bir şekilde gönderebiliriz" dedi.

22:46 -
Haberler Dünya
Trump’tan olaylarla ilgili açıklama: Ordumuz hazır!

ABD'nin Minneapolis kentinde George Floyd isimli siyahi vatandaşın polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan olaylar, 30’dan fazla şehre yayıldı.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Atlanta ve New York’ta göstericiler polislerin aracını yakarken San Jose ve Detroit’te ise sokaklara barikatlar kuruldu.

Milwaukee’de düzenlenen yürüyüşte Floyd’un ölmeden önceki son sözlerinden ilham alınarak “Nefes alamıyorum” sloganları atıldı. Portland’da ise Adalet Sarayı’nın önünde ateş yakıldı.

Eylemlerin en yoğun yaşandığı yerlerden biri olan Atlanta’da bazı dükkanların camları kırıldı ve göstericiler ile polis arasında yer yer çatışmalar yaşandı.

ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR

Houston kentinde de “yasa dışı gösteri düzenlemek” suçlamasıyla 200 kişi gözaltına alındı. New York’un Brooklyn bölgesinde düzenlenen protestolarda da bazı göstericilerin polise cam ve başka maddeler attığı görüldü. New York polisi, biber gazı kullanarak eylemlere müdahale etti.

TRUMP’TAN AÇIKLAMA

Olaylarla ilgili açıklama yapan ABD Başkanı Trump, şu ifadeleri kullandı:

* Ordumuzu çağırmak isterlerse, ordumuz hazır, istekli ve müdahale kapasitesi var.

* Çok hızlı bir şekilde askerlerimizi gönderebiliriz.

* Bildiğiniz gibi, şu anda da Ulusal Muhafızlarımızı kullanıyorlar.

* Sert olmalılar, güçlü olmalılar, kendilerine saygı gösterilmesini sağlamalılar.

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Son güncelleme: 23:07 30.05.2020
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