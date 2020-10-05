Trump’tan sanal seçim mitingi: Adeta bombaladı

Corona virüsü salgınını önemsemeyen ve maske takma kuralını dikkate almayarak birçok kez seçmenleriyle bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump’ın tedavi süreci Maryland’deki Walter Reed Hastanesi’nde devam ediyor.

Dün, hastane önünde kendisine destek olmaya gelen seçmenlerini selamlamak için bir araçla hastane önünde tur atarak el sallayan Trump bugün de Twitter üzerinden adeta kendi mitingini yaptı. Kişisel Twitter hesabını bir resmi ajans olarak kullanan ve birçok kritik açıklamayı bu mecra üzerinden yapan Trump, birkaç dakika içerisinde arka arkaya seçim vaatlerini ve sloganlarını büyük harflerle paylaşarak seslendi.

Arka arkaya onlarca mesaj paylaşan Trump, kürtaj karşıtı sloganların yanı sıra, uzay kuvvetlerinin kurulacağını, sağlık sisteminin düzeltileceğini, yalan haber yapan medya kuruluşlarına karşı savaşacağını ve orduyu kuvvetlendireceğini dile getirdi.

Trump, Twitter üzerinden paylaştığı mesajlarda, “Eğer işletmenizi kapatacak ve sizi işsiz bırakacak devasa vergi artışı istiyorsanız Demokratlar’a oy verin” diyerek rakibine de saldırdı.