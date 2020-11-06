Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Trump’tan seçimlere ilişkin yeni mesaj: Twitter kontrolden çıktı

ABD Başkanı Donald Trump, sonuçları henüz netleşmeyen seçimlere ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. Trump yasal oylarla kazandığı vurgusunu yinelerken, "Twitter kontrolden çıktı" yorumunu yaptı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 11:08, 06/11/2020
Haberler Dünya
Trump’tan seçimlere ilişkin yeni mesaj: Twitter kontrolden çıktı

ABD’de Başkanlık seçimlerinde sayım süreciyle ilgili tartışmalar sürerken, Donald Trump olay yaratan açıklamalarına bir yenisini ekledi.

Twitter hesabından açıklama yapan Trump, sonuçları henüz netleşmeyen seçimlere ilişkin, “Başkanlığı YASAL OYLARLA kolayca kazanıyorum. GÖZLEMCİLER’in herhangi bir şekilde ve biçimde işlerini yapmalarına izin verilmediğinden, bu süre içinde kabul edilen oyların YASA DIŞI olarak belirlenmesi gerek. ABD Yüksek Mahkemesi karar vermeli!” dedi.

Trump, devamındaki mesajında paylaşımlarına gelen sansüre de değinerek “Twitter, hükümetin 230´uncu kısım armağanı sayesinde kontrolden çıktı” ifadelerini kullandı.

İlginizi ÇekebilirTrump konuşurken yayını kestiler! İddialarını madde madde çürüttülerTrump konuşurken yayını kestiler! İddialarını madde madde çürüttüler
ABD canlı CNN Donald Trump Twitter
Yayınlanma Tarihi:11:02,
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more