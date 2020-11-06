Trump’tan seçimlere ilişkin yeni mesaj: Twitter kontrolden çıktı

ABD’de Başkanlık seçimlerinde sayım süreciyle ilgili tartışmalar sürerken, Donald Trump olay yaratan açıklamalarına bir yenisini ekledi.

Twitter hesabından açıklama yapan Trump, sonuçları henüz netleşmeyen seçimlere ilişkin, “Başkanlığı YASAL OYLARLA kolayca kazanıyorum. GÖZLEMCİLER’in herhangi bir şekilde ve biçimde işlerini yapmalarına izin verilmediğinden, bu süre içinde kabul edilen oyların YASA DIŞI olarak belirlenmesi gerek. ABD Yüksek Mahkemesi karar vermeli!” dedi.

Trump, devamındaki mesajında paylaşımlarına gelen sansüre de değinerek “Twitter, hükümetin 230´uncu kısım armağanı sayesinde kontrolden çıktı” ifadelerini kullandı.