Trump’tan tartışma yaratan Covid-19 açıklaması

Hafta sonunu Walter Reed Askeri Hastanesi’nde geçirdikten sonra Beyaz Saray’da dinlenmeye devam eden Trump kamuoyuna açıklamalarda bulundu. Oval Ofis önünde video mesaj yoluyla seslenen Trump, “Corona virüsüne yakalanmam Tanrı’nın bir lütfu. Burada gizli bir lütuf vardı” ifadelerini kullandı.

Trump açıklamasında sık sık Walter Reed Askeri Hastanesi’nde kendisine verilen Regeneron adlı ilacı övdü. Hastalığa yakalandıktan sonra bu ilaçtan haberi olduğunu ifade eden Trump, “Bu hastalığa yakalanmasaydım, bu ilaçtan da haberimiz olmayacaktı” diye konuştu. Trump, Regeneron ilacının tüm ABD’lilere ücretsiz olarak sunulması için çalışacağını belirtti. “Herkesin Başkanınızla aynı muameleyi görmesini istiyorum” diyen Trump, “İnanılmazdı” ifadelerini kullandı. Trump, kendisine verilen ilacın “terapötik” olduğunu söyleyerek Covid-19’un çaresi olabileceğini öne sürdü.

ŞİRKETİN HİSSELERİ FIRLADI

Trump’ın bahsettiği ilacın borsadaki hissesi bu açıklamaların ardından ani bir yükselişe geçti. Trump’ın Regeneron’un CEO’su Dr. Leonard Schleifer ile önceden tanıştığı ve ikisinin Westchester’daki aynı golf kulübüne gittikleri öğrenildi. Schleifer’ın şirketinin aşı ve ilaç için çalışmak adına hükümetten 450 milyon dolar ödenek aldığı da açıklandı.

Trump’ın 2017 yılında yaptığı mal ve varlık beyanında Regeneron hissesi sahibi olduğu belirtilirken, yakın zamanda yapılan güncellemede bu bilginin yer almadığı belirtildi.

Öte yandan Regeneron’un Trump’ın tedavisi için geliştirilen ilaç karışımına “acil durumlarda kullanım izni” verilmesi için ABD Gıda ve İlaç Dairesi’ne başvurduğu belirtildi.

TRUMP MİTİNG HAZIRLIĞI İÇİNDE

Öte yandan Bloomberg, Beyaz Saray’ın güvenliğinde çalışan Crede Bailey isimli bir adamın Eylül ayının sonundan beri corona virüsü sebebiyle hastanede tedavi altına alındığını öne sürdü. ABD medyasına yansıyan bu iddialar ile ilgili Beyaz Saray bir açıklama yapmadı.

Trump’ın yayınladığı video konferansta yaptığı açıklamalar tartışma yarattı.

ABD Gizli Servisi ile yakın çalışan ve Beyaz Saray’ın güvenliğinden sorumlu olan Bailey’nin sağlık durumunun detayları ile ilgili bir paylaşımda bulunulmadı.

ABD’nin çok okunan gazetelerinden New York Times, Trump pazartesi günü bir miting yapmayı planladığını yazdı. Trump’ın Pittsburgh’ta bir miting düzenlemeyi planladığı fakat bunun için öncelikle corona virüsü testinin pozitif çıkması gerektiği kaydedildi.

SADECE STEROİD ALIYORUM

Bugün Fox Business’a telefonla bağlanan ABD Başkanı Donald Trump, Demokrat rakibi Joe Biden’la yapacağı ikinci münazaranın 15 Ekim’de sanal ortamda yapılacağına dair planlarla ilgili konuştu. Trump, sanal bir münazaraya katılmayacağını söyledi. Trump, “Bu format bizim için kabul edilemez” ifadesini kullandı.

Yakında tekrar Covid-19 testi olacağını dile getiren Trump, hastalığının bulaşıcı olmadığını da öne sürdü. Trump, ilaçların büyük kısmını almayı bıraktığını dile getirerek, sadece steroidleri almaya devam ettiğini söyledi.