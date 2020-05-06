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Trump’tan tepki çeken corona virüsü ziyareti

Corona virüsü salgınının merkez üssü haline gelen ABD'de Başkan Donald Trump'ın bir maske üretim tesisine yaptığı ziyaret büyük tepki çekti. Trump'ın maske takmamasını eleştiren çok sayıda ABD'li "Neyi ispatlamaya çalışıyorsun" dedi.

Sozcu.com.tr
10:05 -
Haberler Dünya
Trump’tan tepki çeken corona virüsü ziyareti

Corona virüsü salgınıyla mücadele konusunda halka ilginç tavsiyeleriyle gündemden düşmeyen ABD Başkanı Donald Trump Arizona’daki bir maske üretim tesisini ziyaret etti, zitarette maske takmayan Trump’a sosyal medyadan tepki yağdı.

Trump ABD’nin Arizona eyaletinde yer alan N95 maskeleri üreten Honeywell fabrikasına gerçekleştirdiği ziyareti sırasında maske takmaması tepkilere neden oldu. Trump’ın maske takmamasına tepki gösteren bir çok kişi ” Maske fabrikasını geziyorsun, maske takmıyorsun, neyi ispatlamaya çalışıyorsun” dedi.

PENCE DE AYNISINI YAPMIŞTI
Öte yandan ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence de geçtiğimiz gün bir sağlık merkezi ziyareti sırasında maske takmamış ve ardından gelen eleştirilere yönelik “Maske takmam gerekliydi” itirafında bulunmuştu. (DHA)

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