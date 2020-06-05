Trump’tan tepki çeken ‘George Floyd’ sözleri!

ABD Başkanı Donald Trump, “Kanun nezdinde adalet eşitliği, her Amerikalının ırk, renk, cinsiyetine bakılmaksızın kolluk kuvvetleri ile her karşı karşı kaldıklarında eşit muamele görmeleri gerektiği anlamına geliyor. Herkese adil davranılmalı” ifadesini kullandıktan sonra geçen hafta yaşanan olaylara değindi.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Trump sözlerine “Umarım George şu an yukarıdan bakıp ülkemiz için harika şeyler olduğunu söylüyordur. Onun için harika bir gün. Herkes için harika bir gün. Bu, eşitlik için çok harika bir gün” şeklinde devam etti.

Donald Trump, Beyaz Saray'ın bahçesindeki basın toplantısının sonunda soru almadı. Trump alandan ayrılırken, gazeteciler George Floyd için “harika” bir gün olduğu yorumu ile ilgili bağırarak soru sormaya çalıştı, ancak yanıt alamadı.

NBC Beyaz Saray muhabiri Peter Alexander, “‘Bugün George Floyd için nasıl harika bir gün oluyor?' sorunu sormaya çalıştım ancak yanıt alamadım” dedi.

Trump'a bazı Demokratik senatörler de tepki gösterdi. California Senatörü Kamala Harris, “Siyahların Hayatları Değerlidir diyene kadar George Floyd'un ismini ağzına alma” dedi.

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