Trump’tan Twitter’da paylaşım rekoru!

ABD Başkanı Donald Trump, Dünya Ekonomik Forumu için bulunduğu Davos’tan ülkesine dönüş yolunda bir rekora imza attı. Yaptırım kararlarından uluslararası diplomasiye kadar birçok adımını Twitter’dan atan Trump, seçildiği günden bu yana sosyal medya platformundaki en yoğun mesaisini geçirdi.

Dün çoğunluğu retweet olmak üzere 132 paylaşım yapan Trump, ağırlıklı olarak Senato’daki azil sürecine değindi. Factbase Feed verilerine göre Trump’ın önceki rekoru Aralık 2019’da imza attığı 123 paylaşımdı.

Twitter’da 71 milyonu aşkın takipçisi bulunan Donald Trump’ın kişisel rekoru ise Ocak 2015’te gelmişti.

O dönem bir gün içinde 161 tweet yapan Trump, bir dönem yer aldığı reality şovla ilgili paylaşımlar yapmıştı.