TSK, M4 kara yolunda devriye hazırlığı yaptı!

Rusya’nın başkenti Moskova’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleştirilen İdlib zirvesinde alınan ateşkes kararı, 6 Mart günü saat 00.01 itibariyle uygulamaya konuldu.

DEVRİYE HAZIRLIĞI GÖRÜNTÜLENDİ

İdlib mutabakatında yer alan M4 kara yolunun kuzeyinde 6 kilometre ve güneyinde 6 kilometre derinliğinde bir güvenli koridor tesis edilmesi ve Türk-Rus ortak devriyelerinin başlatılması kararının ardından, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), M4 kara yolunda devriye hazırlıkları yaptığı görüntülendi.

İdlib mutabakatında, Türk-Rus ortak devriyelerinin 15 Mart tarihinde başlatılması kararlaştırılmıştı. İHA