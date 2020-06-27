Tüm uyarılara rağmen… ABD’de el dezenfektanı içen 3 kişi öldü

ABD’nin New Mexico eyaletinde el dezenfektanı içen üç kişi öldü, üç kişi ise yoğun bakımda. Eyaletin sağlık bakanlığından bir sözcü, bir kişinin ise kalıcı olarak kör olduğunu söyledi.

Sözcü, bu kişilerin Meksika’dan alınan ve metanol içeren el dezenfektanı içtiği bilgisini verdi.

METANOL İÇEREN ÜRÜNLERİN KULLANIMI TAVSİYE EDİLMİYOR

Amerika Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Meksika’da üretilen ve zehirli metanol maddesi içeren 9 el dezenfektanının kullanılmamasını tavsiye etmişti.

BBC’deki habere göre FDA, Eskbiochem tarafından üretilen şu dokuz marka el dezenfektanının kullanılmamasını istedi:

*All-Clean Hand Sanitizer

*Esk Biochem Hand Sanitizer-CleanCare NoGerm Advanced Hand Sanitizer %75 Alkol-Lavar 70 Gel Hand Sanitizer

*The Good Gel Antibacterial Gel Hand Sanitizer-CleanCare NoGerm Advanced Hand Sanitizer %80 Alkol-CleanCare NoGerm Advanced Hand Sanitizer %75 Alkol

*CleanCare NoGerm Advanced Hand Sanitizer %80 Alkol

*Saniderm Advanced Hand Sanitizer

Yüksek miktarda metanole maruz kalmak mide bulantısı, kusma, baş ağrısı, bulanık görme, kalıcı körlük, felç, sinir sisteminde kalıcı hasar ve ölüme neden olabiliyor.