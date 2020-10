Tüm zamanların en korkunç filmlerini seçtiler

İzlenecek çok sayıda sinir bozucu ve sizi korkutucu filmler varken, hangisinin sizi daha çok korkutacağı ya da kalp atışlarınızı hızlandıracağını bilmeniz zor olabilir. Gigacalculator internet sitesi ölçme konusunda uzmanlığıyla biliniyor ve insanları en çok korkutacak filmlerin insanlardaki etkisini ölçtü.

Ölçüm yapılırken nabız atışını takip edecek bir cihaz deneklere takıldı ve 150 kişiye önceden belirlenen korku filmleri izletildi. Bu korku filmleri 2542 kişiye sorularak belirlendi. En korkutucu film olarak 2018 yapımı Hereditary seçildi.

TESTERE’DE 113’E ÇIKTI

Bu filmi izleyenlerin ortalama kalp atışları dakikada 115 olarak belirlendi. Bu insanların dinlenirken yani normal şartlarda olan kalp atışları ise 60 ile 100 arasında. Buna kıyasla artış en az yüzde 15 seviyesinde.

Artık ikonik bir korku gerilim film dizisi olan Testere’de ise deneklerin kalp atışları dakikada 113’e çıktı. Bu film serisi en korkunç 2. film olarak kabul edildi. Katılımcılar Testere filmini “üzücü” ve “rahatsız edici” olarak nitelendirdi.

Üçüncü en korkutucu film ise Jennifer Kent’in yönetmek koltuğunda olduğu The Babadook oldu. Bu film izlenirken izleyicilerin kalp atışları 110 olarak belirlendi.

Son yılların en popüler korku filmi serilerinden biri olan Insidious (Ruhlar Bölgesi) izleyenlerin kalp atış hızı ortalamanın bir hayli üzerine çıktı. Serinin ilk filmi Insidious’u izleyenlerin kalp hızı 108’e çıktı. Listede A Quiet Place, The Descent, Us, It ve The Conjuring 2 de yer aldı.

1973 yılında yayınlanan korku klasiği olan The Exorcist (Şeytan) ise ortalama 96 kalp atışı ile ilk 10’daki yerini aldı.

