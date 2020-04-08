Tunus’ta kritik karar: Karantinaya uymayanlar adam öldürmekle yargılanacak!

Tunus İçişleri Bakanı Hişam El-Meşişi gazetecilere yaptığı açıklamada, corona virüsü taşıyan kişilerin Sağlık Bakanlığının karantina talimatlarına uymadan hareket etmeleri halinde “adam öldürmek” suçuyla yargılanabileceklerini ifade etti.

El-Meşişi, “Hasta biri Sağlık Bakanlığı talimatlarına uygun olarak kendini karantinaya almıyorsa ve başka birine bulaştırıyorsa onları ceza kanununa göre takip edeceğiz. Eğer bu çapraz bulaşma ölümle sonuçlanırsa adam öldürmekle yargılanabilirler” ifadelerini kullandı.

El-Meşişi, “Yasayı uygulama konusunda katı olacağız ve sorumluluğumuz halkı korumaktır” dedi.

Ülke genelinde ayrıca, yüzlerce kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği için tutuklandığı aktarıldı.

Öte yandan 18 Mart’tan bu yana 18.00-06.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı bulunan Tunus’ta 623 corona virüsü vakası kayıtlara geçerken 23 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. (İHA)

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