Turizm cennetinde dehşete düşüren görüntü! Dakikalar boyunca aktı

Meksika’nın turizm cenneti Acapulco’da bir çevre katliamının görüntüleri ortaya çıktı. Sahildeki otellerden birinin balkonundan çekilen görüntülerde, simsiyah bir suyun önce kumsala ardından da okyanusa aktığı görülüyor.

Masmavi suları bir anda kahverengiye boyayan suyun kanalizasyon atığı olduğu düşünülüyor. Görüntülerin sosyal medyada yayılması sonrası tepkiler çığ gibi büyüdü.

25 DAKİKA SÜRDÜ

Reuters’a konuşan bir görgü tanığı, “Bu akıntı yoğun bir basınçla neredeyse 25 dakika boyunca sürdü. Mide bulandırıcı şekilde iğrenç kokuyordu” dedi.

Sosyal medyada yorum yapan bir kullanıcı ise, “Yüzmenin keyfini çıkarın. Kanalizasyon Acapulco Körfezi’ne dökülüyor. Ne yazık ki bu çok sık yaşanıyor” ifadelerini kullandı.

Çevre Bakanlığı, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.