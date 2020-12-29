Türk bilim insanı anlattı: Çin’de hayat normale döndü

2019 yılının son haftalarında Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü kısa bir süre içerisinde küresel bir salgın halini aldı… Salgından en çok hasar gören ülkelerin başında Çin geliyordu. Dünyanın en kalabalık nüfusuna sahip ülkesinde 87 binden fazla vaka görülürken 4634 insan da corona virüsüne bağlı sebeplerle yaşamını yitirdi.

Çin’deki Şangay Üniversitesi’nde Çin ve Türkiye ilişkileri üzerine doktora yapan Nurettin Akçay, ülkede büyük oranda normal hayata döndüklerini anlattı.

METRO VE OTOBÜSTE MASKE ZORUNLU

Akçay, “Mekanlar açık, dükkanlar, işletmeler açık. Sokağa çıkma yasağı söz konusu değil. Sokakta maske takmak bile zorunlu değil. Sadece metro ve otobüse bindiğinizde maske takmak zorunlu. Vaka sayıları çok düştü, çok düştü derken yüzler binler anlamında değil beşler onlar düzeyinde bir düzeyden bahsediyorum. Bugün Çin’de 15 yeni vaka vardı. Bunların 7’si Pekin’in Shunyi bölgesinde, geri kalanlar ise Çin’in Kuzeydoğu eyaleti Liaoning’de bulunuyor. Shunyi’de yaşayan 800 bin kişinin tamamına test yapılmaya başlanmış” ifadesini kullandı.

Çin’in corona virüsü ile ilgili sayı ve verileri gizlediğine dair haberler ile ilgili de konuşan Akçay, “Birebir yaşıyoruz. Bu başarıda Çin hükümetinin çok ciddi tedbirleri ve kararlı tutumunun rolü olduğunu düşünüyorum. Halk da buna uyum sağlıyor. Bir yerde bir vaka tespit edildiğinde Çin hükümeti çok ciddi tedbirler alınıyor. O bölge tamamen karantinaya alınıyor. Zaten şu an için genel olarak ülke kapanmış vaziyette. Çin'e başka bir ülkeden gelmek tamamen yasak. Bu yüzden ben de Türkiye’ye gelemiyorum. çünkü çıkarsam geri gelemeyeceğimi biliyorum” dedi.

ÖNCE RİSK GRUPLARI AŞILANIYOR

Akçay, aşı süreci ile ilgili de yaşadıklarını ve izlenimlerini anlattı. Akçay, 24 Aralık’tan beri Wuhan’da aşı yapılıyor. Çinli yetkililerin bildirdiğine göre; sağlık ve market çalışanları gibi yüksek risk grubuna giren kişilere aşılar yapılmaya başlanmış. Aşılar Wuhan’ın 15 bölgesinde 18-59 yaş aralığındaki kişilere yapılıyor. Yüksek risk grubunda bulunmayanlara yönelik aşı çalışması ise henüz yok. Aşılar onaylandıktan ve üretim kapasitesi genişledikten sonra halkın geneline de aşı yapılmaya başlanacak” yorumunu yaptı.