Türk büyükelçiliğinden Corona virüsü açıklaması!

Büyükelçilikten yapılan açıklamada, kadının 3 Mart’ta İstanbul Havalimanında kısa bir süre geçirdiği, transit yolcu olduğu ve havalimanından hiç çıkmadığı belirtildi.

Maryland yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, kadının 3 Mart’ta İstanbul’dan Arnavutluk Tiran’da bulunan Dullas Uluslararası Havalimanı’na ardından da ABD’ye gittiği belirtti.

SAĞLIK BAKANI KOCA: TÜRKİYE’Yİ ZİYARET ETMEMİŞTİR

Konuya ilişkin Twitter hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ifadeleri kullandı:

* ABD vatandaşı, 86 yaşındaki kadın hastaya, Türkiye ziyaretinden sonra Koronavirüs tanısı konduğu haberi yayıldı.

* Son 2 haftanın kayıtlarında ABD vatandaşı, 86 yaşında tek kadın vardır. Türkiye'yi ziyaret etmemiştir.

* 3 Mart'ta İstanbul aktarmalı, Tiran'dan Washington'a gitmiştir.

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