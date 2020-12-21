Türk dostu reklam yaptı, ırkçıların hedefi oldu

Almanya’da süpermarketler zinciri EDEKA'nın, dostluk ve iyi komşuluk ilişkilerini ele aldığı reklam, ırkçıların tepkisini çekti.

Bir Türk ailenin, yalnız yaşayan ve coronaya yakalanan yaşlı Alman Bay Schmidt‘e yardım etmesi, ona Noel sofrası hazırlaması ve “En güzel şey dost kazanmak” diye mesaj verilmesi, Almanlar'ı çileden çıkardı. İzleyen herkesin duygulandığı, gözyaşı döktüğü reklama, birçok Alman'dan sert mesajlar geldi.

Bazı mesajların ırkçı ve aşırı sağcı içerikler taşıdığı görüldü. Mesaj yazanlar, Almanlar'ı EDEKA'yı boykot etmeye çağırdı.

ALMANLAR'IN TEPKİLERİ

İşte o mesajlardan bazıları;

“EDAKA mı bir daha asla! İşte böyle akıldan uzaklaşılır. Bu bahsettiğiniz kişiler sizden mal alsın artık…”

“Böyle yavaş yavaş beyinlere hayal tohumları atılıyor…”

“Çok güzel bir propaganda reklam filmi. Öfkeli, ırkçı bir Alman dede ve nazik, her şeye açık bir göçmen ailesi. Komedi… Ama gelen yorumlar iyi insanları da gösteriyor.”

“Bu EDEKA daha önceki fecaat reklamlarından hiç bir ders almamış anlaşılan.”

“Kötü Alman ve sevgili göçmenler. Ne kadar da güzel bir masal!”

“Bu reklam spotu, Almanlara karşı ırkçılıktır…”

“Selam EDEKA. Bu reklamın finansörü Berlin değil mi? İki sol ve bir yeşil partinin hayal dünyası.”

“Hiç böyle bir saçmalık görülmemiştir. Böyle aptallık bile yok…”

“Bir Hıristiyan dini kutlamasının merkezine Müslümanları koymak? Çok acı…”

“Tabii, tabii. Kötü, beyaz ve yaşlı Alman. EDEKA iğrençsin.”

“Like mı satın alıyorsunuz? Bir daha EDEKA mı, asla!”

“Tam bir Noel düşüncesi. İdeologlardan başka ne beklenir ki!”

BİZİ KIŞKIRTIYOR“ DEDİLER

“Aman tanrım, çok kötü. Tam bir halkı kışkırtma. Utanın.”

“Bakın şimdi, yaşlı bir beyaz Alman, ırkçı ve çocuk düşmanı olarak gösteriliyor. Niçin bir Polonyalı, İspanyol ya da başka ülkeden biri bu durumu düşürülmüyor? Neden sadece Allah'a inananlar? Gerçekler aslında çok farklı.”

“Beyin yıkamanız için teşekkürler. Dört çocuğum, 9 torunum ve eşim artık nereden alışveriş yapmayacağımızı çok iyi biliyoruz. Bizi nasıl aptal yerine koyuyorsunuz, belli…”

“Artık benim EDEKA'dan son alışverişim oldu. İnanılmaz bir propaganda filmi.”

“İddiaya girerim, sadece bizler değil çok sayıda EDEKA çalışanı da bu reklam filminden utanıyordur.”

“Bu ne saçmalık. Aksi, yaşlı Alman corona ile cezalandırılıyor ve Müslüman komşuları onu kurtarıyor. Yok böyle bir klişe…”

“Gerçekleri ıskalayan EDEKA. Seni hemen boykot ediyoruz, teşekkürler EDEKA.”

“Artık EDEKA'ya bir milim bile daha fazla yaklaşmayacağım. Bir milim bile…”

“Tabii bu spota göre Türkler çok iyi. Almanlar da zaten kötü. Ama gerçekler başka türlü görünüyor.”

“Hakarete uğradım…”

“Almanlar kendi ülkesinde göçmen oldu. Çok üzücü.”

“EDEKA, Alman dedenin bir tek gamalı haç takmasını gözden kaçırmış!”

“Hükümet uyumu işte böyle görüyor ama gerçekler aslında çok farklı.”