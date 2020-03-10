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Türk eşi ve oğlunu öldüren Alman katil ceza almadı!

Almanya'nın Karlsruhe kenti yakınlarında geçen yıl 38 yaşındaki Türk eşi ve 8 yaşındaki oğlu Yunus’u boğazını keserek öldüren Alman iş insanı Josef H. (61), ömür boyu hapisle yargılandığı davada ceza almadı. İş insanının ceza almamasıan gerekçe olarak da, cezai ehliyetinin olmaması gösterildi. Öte yandan Alman iş insanı, cinayetten kısa süre önce 7 milyon Euro’ya, iki adet ışın tedavi merkezini törenle açmıştı.

Ali GÜLEN
23:54 -
Haberler Dünya
Türk eşi ve oğlunu öldüren Alman katil ceza almadı!

Evde sık sık bunalım geçirip saldırgan tavırlar gösterdiği için, Eskişehirli eşi Yasemin tarafından Ahmet Y. isimli ‘üfürükçü’ye götürülen Josef H., geçen yıl nisan ayındaki bu görüşmenin ardından ‘okunmuş su’ alıp eve gelmişti.

‘Okunmuş suyu’ içtikten iki gün sonra karısı ve küçük oğlunun boğazını kesen Josef H., 11 yaşındaki büyük oğlu Yasin'i de ağır yaralamıştı.

ÖLDÜRDÜ, İNTİHARA KALKIŞTI

Olaydan sonra ilaç içip intihara kalkışan ve kurtarılıp cezaevine konulan mühendis ve iş insanı Josef H. için ömür boyu hapis isteniyordu.

Karlsruhe Eyalet Mahkemesi dün, sanığın cezai ehliyeti olmadığına hükmetti ve psikiyatri kliniğine nakledilmesi kararını verdi.

Mahkemede dinlenen bilirkişi, Josef H.‘nin son dönemlerde psikolojik bunalıma girdiğini, ekonomik olarak da tükenmeye başladığını ve ailesiyle beraber ölüme gitmek için bunu yaptığını anlattı.

Türk vatandaşı Yasemin ve Alman iş insanı Josef H. FOTO: SÖZCÜ

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