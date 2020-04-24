Türk işletmeciler yardımlarla nefes aldı! Almanya’dan 225 bin TL’ye kadar destek

Dünyayı kasıp kavuran corona virüsü salgını nedeniyle oluşan zararları telafi edebilmek için ülkeler yardım paketlerini devreye sokuyor. 800 milyar euro corona destek paketi açıklayan Almanya’da bu rakamın 200 milyar euro’su küçük işletmelere ve esnafa veriliyor.

Bu yardımlarla nefes alan Türk işletmeciler de corona sürecinde yaşadıklarını anlattı.

EMİR ET (Frankfurt – Muammer Temizer): Frankfurt'ta ikinci restoranı açıyorduk ki corona geldi. Müşterilerin talebi üzerine açık tutuyoruz. Masaya hizmet yasak. Alıp gidenler, mesafeyi korumak kaydıyla geliyor. Corona yardımı istedik. Geri ödemesiz 30 bin euro geldi. İşçileri de mağdur etmemeliyiz. Karşılıklı fedekarlıkta bulunduk.

FRIDA'S CAFE (Frankfurt – Çağdaş Telli): Hafta içi kapalıyız. Hafta sonu insanlar pencereden sipariş veriyor, alıp gidiyor. Çok personelimiz vardı. 20 bin euro geri ödemesiz corona yardımı aldık.



OLTU CAĞ KEBAP (Mannheim – Mustafa Atçı): Dışarıya sipariş kurtarmıyor, mecburen kapattık. Corona yardımı olarak 15 bin euro geldi. Ayrıca,düşük faizli corona kredisi almak istiyoruz. Buraya Almanya'nın her yerinden, Fransa'dan müşteri geliyordu. Corona işi uzarsa, hepimiz perişanız.

ÇETİN GRİLL (Frankfurt – Kerem Kayalı): Siparişle ya da kapıdan al-götürle iş yapıyoruz. Dükkan sahibi olduğumuz için kira derdimiz yok. Ancak yine de işler düştü ve 10 bin euro yardım istedik. Olumlu cevap geldi.