Türk işletmelerinde corona paniği

AVRUPA Birliği ülkeleri İtalya, Fransa ve Belçika pandemi sürecinde biraz mesafeli olsa da kapılarını açtı. AB üyesi olmayan 160 ülkeye de corona virüsü nedeniyle seyahat uyarıları getirildi. Almanya, bu uyarıyla Türk turizmine büyük darbe vurdu. Türkler'in Almanya'daki son durumunu gözlemledik ve araştırdık. Karşımıza restoran, bar ve kafe işletmecisi Türkler'in yaşadığı sıkıntılar çıktı. Peki neler bunlar? Türk esnaflara sorduk, cevaplar endişeyi ortaya koyuyor.

TİCARİ SIKINTI ARTTI

Frankfurt, Mannheim ve Düsseldorf'ta Türk restoranları çoğunlukta. 11 Mayıs'taki açılımla başlayan yeni kurallara göre, gelen müşteri isim, adres ve telefonunu bir forma yazıp işletme sahibine vermeli. Gurbetçi esnaflarımız, “Tam müşteri sayısı belli olur ve listeleri yüksek gören maliyeciler başımıza iş açar” diyerek tüm müşterilere form vermekten kaçınıyor. Ağır vergi cezası almak istemeyen Türkler, ticari anlamda yaşadıkları sıkıntıların daha da artacağını düşünüyor.

KALABALIK OTURUYORLAR

Türk restoranlar vergi cezası korkusuyla kurallara uymazken Almanlar işi sıkı tutuyor. Alman işletmeciler dışarıda oturana bile form doldurtuyor. Sokakta ise iki ev halkından kalabalık oturmak yasak ama buna kimsenin uymadığı görülüyor. Düğün salonları hâlâ kapalı. Covid-19 öncesi Türk düğün sektörü Almanya'daki gurbetçi nüfusunun yoğunluğundan dolayı revaçtaydı. Düğün bekleyen çiftler de salonların ağustos sonuna kadar kapalı olacak olmasından mağdur.

MASKESİZ GEZEN ÇOK

Avrupa’da kamusal alanda ve toplu taşımalarda maske şartı var. Bazı ülkelerde AVM, restoran ve kafelere girerken de maske mecburi. Sokakta maske şartı bulunmuyor. İstemeyen takmıyor ama mutlaka yanında bulundurmak zorunda. Nehir kenarlarındaki Alman ve Türk restoranlarında sosyal mesafeye uyulmuyor. Her işletmede hijyenik antibakteriyel spreylerden asılı. Cezalar kişibaşı 100-400 Euro arasındayken işletmecilere ise 5 bin-10 bin Euro civarında ceza kesiliyor.