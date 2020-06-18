Türk kuyumcu cinayetinde şok gelişme: Galoşla gezmiş

Cinayetten yargılanan Ali Demir'le ilgili ifade veren adli tıp doktoru, onun DNA'sıyla olay yerinde bulunan izlerin örtüştüğünü açıkladı. Uzman, “Şunu da söylemeliyim ki, bu cinayeti birden fazla kişinin işlediği görülüyor. Bir kişi bütün bu işkenceleri, her şeyi tek başına yapamaz” diye konuştu. Bu sözler, Elazığlı 54 yaşındaki “şüpheli” baba M.A.D’yi işaret ediyordu.



HAKİM, ÖZEL NOTA EL KOYDU

Geçen haftaki son duruşmaya gelmeyen ve Hıdır Korkmaz'ın inşaat işlerini yapan baba M.A.D. dünkü duruşmada vardı. Dün yine tanıklar dinlenirken baba M.A.D. oğlu Ali Demir'e, bir sigara paketi gönderdi. Polis, paketi aldı ve katil zanlısını uzattı. Açılmış paketin içine bir şey konulduğundan şüphelenen Hıdır Korkmaz'ın büyük kızı, paketin kontrol edilmesini istedi. Polisler paketi kontrol edince içinden, yazılı bir not çıktı. Duruşma hakimi hemen nota el koydu.

Dünkü duruşmada dinlenen tanıklar da, cinayetten kısa süre önce 31 Ağustos 2019 günü saat 08.45'te baba M.A.D.‘yi olay yerinin kapısının önünde gördüğünü söylediler.

TANIKLAR: BABA AYAĞINA GALOŞ GİYMİŞTİ

“Kapıda iki kişiyle konuşuyordu. Ayağında ayakkabılarının üzerine galoşlar giymişti. Hıdır Korkmaz bizi, bunlar beni tehdit ediyor gelirlerse polisi arayın, diye uyarmıştı” diyen tanıklara babanın üç ayrı fotoğrafı gösterildi ve üçünde de baba teşhis edildi. Ali Demir'i gözaltına alan polis ise, yaptıkları muayenede içkinin etkisinde olduğunu görmediklerini, sarhoşluk belirtileri çıkmadığını söyledi.

BABAYA AYRI SUÇ DUYURUSU

Katil zanlısının babası, zaman zaman seyircilerin arasında oturuyor ve kurban yakınlarına laf atıyor. Polis ise seyretmekte yediniyor. Şimdi bu ifadeler tüm gözlerin, olaydan sonra oğluyla birlikte gözaltına alınan ve ancak daha sonra „delil yetersizliğinden serbest bırakılan“ babaya çevrilmesine neden oldu. Hıdır Korkmaz'ı yakınları, babaya karşı ayrı bir suç duyurusuna hazırlanıyor.