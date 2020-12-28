Türk mafya lideri poker masasında kurşunlandı

Almanya’nın başkenti Berlin'de, Türkler'in yoğun olarak yaşadığı Kreuzberg Cumartesi gecesi kanlı bir çatışmayla sarsıldı. Yakup S. (43) isimli yine bir çete lideri ailesinin düzenlediği gizli poker masasında, üç mafya lideri vuruldu.

Vurulanlardan biri 39 yaşındaki Veysel Kılıç… Bir diğeri, ağır yaralı Veysel Kılıç'ın bir dönemler birlikte çalıştığı Berlin'de bir mafya lideri olan Arafat Abou-Chaker'in kardeşi Ali Abou-Chaker (46), üçüncü kişi de yine bir mafya yöneticisinin yeğeni Abbas C…

30 yaşındaki bir İtalya'nın üç kişiye ateş açtığı, kendisinin de yaralandığı açıklandı.

SİCİLİ KABARIK

Olayın tam nedeni bilinmiyor. Ancak olaya katılanların tamamı, daha önce polis tarafından yakından bilinen, uyuşturucu, tehdit, şantaj, silah kaçakçılığı, yaralama, kara para gibi suçlardan ağır cezalar almış kişiler.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Veysel Kılıç'ın, polis dosyasında 140 suç kaydı var. Kılıç'ın, bir dönemler Filistin asıllı Arafat Abou-Chaker'in yanında olduğu, onun para işleriyle ilgilendiği ama 2018 yılında onu terk edip, Abou-Chaker'in rakibi olan Tunus asıllı Bushido'nun yanına geçtiği belirtiliyor.

BOYACILIKTAN YERALTINA…

Asıl mesleği boyacılık olan Veysel Kılıç'ın olay gecesi, şimdi düşmanı olan Abou-Chaker'in kardeşiyle neden bir arada olduğu bilinmiyor. Çatışmanın tam nedeni de bilinmiyor. Yaralı yakalanan İtalyan hakkında, üç kere cinayete teşebbüsten tutuklama çıkarıldı. Saldırıda, bir kişinin sırtından vurulduğu belirtiliyor.

Bütün bu isimler, organize suç örgütlerinin içinde, başında veya tam göbeğinde yer alıyor. Uyuşturucu, silah kaçakçılığı ve her türlü suçla, bir dönemlerin İtalyan mafyasını andırıyorlar.