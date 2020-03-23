Türk-Rus ikinci ortak devriyesi başladı

Konuya ilişkin açıklama Milli Savunma Bakanlığı’nın (MSB) sosyal medya hesabından yapıldı. Dört kare fotoğrafla yapılan açıklamada, “Moskova Mutabakatı çerçevesinde; İdlib'deki M4 karayolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla ikinnci Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edildi” denildi.

İdlib’te son iki ayda yaşanan çatışmalarda 59 Mehmetçik şehit düşmüştü. Bölgede dört gün önce de MSB tarafından “radikal unsurlar” olarak nitelenen gruplar tarafından düzenlenen roketli saldırıda Piyade Uzman Onbaşı Ramazan Nayir ile Piyade Uzman Onbaşı Oğuzhan Taş şehit düşmüştü.