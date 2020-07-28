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Türk savaş helikopterleri ortak tatbikat için Nahçıvan’da!

Ermenistan ile çatışma halinde olan Azerbaycan’da yapılacak ortak askeri tatbikatlara katılacak Türk savaş helikopterlerinin bir kısmı Nahçıvan'a getirildi.

19:13 -
Haberler Dünya
Türk savaş helikopterleri ortak tatbikat için Nahçıvan’da!

Türkiye ve Azerbaycan, ortak gerçekleştirilecek askeri tatbikat için hazırlıklarını devam ediyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan ve Türkiye arasındaki askeri işbirliği anlaşması kapsamında 29 Temmuz’dan 10 Ağustos’a kadar her iki ülkenin kara ve hava kuvvetlerinin katılımıyla geniş kapsamlı ortak askeri tatbikatlar yapılacak.

Foto: İHA

ASKERİ TÖRENLE KARŞILANDILAR

Ortak askeri tatbikatlara katılacak Türk Silahlı Kuvvetlerinden bir grup asker ve askeri helikopterler, Nahçıvan’da askeri törenle karşılandı. Türk Silahlı Kuvvetlerinin askeri uçağıyla getirilen savaş helikopterleri törenin ardından teknik ekipler tarafından tatbikat için hazır hale getirildi. (İHA)

 

Foto: İHA

 

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Son güncelleme: 19:18 28.07.2020
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