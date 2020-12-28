Türk siyasetçi kiraladığı uçakta öldü

Kulmbach'a inmek ve kız arkadaşına gitmek için, Landshut‘tan Cessna F172 M Skyhawk tipi bir küçük uçak kiralayan Cenk Genç, havalandıktan bir süre sonra “acil durum sinyali” gönderdi. Ardından kısa süre sonra uçak, Bayreuth bölgesindeki Pegnitz yakınlarında düştü.

Uçağın düştüğü yerle, varmak istediği rota arasında sadece 45 kilometre kalmıştı.

KAZA ANINDA CAN VERDİ

Uçağın enkazına, A 9 otoyolunun yakınındaki bir ormanda rastlanıldı ve Genç’in kaza anında öldüğü tespit edildi. Alman Liberal Parti'nin (FDP) bölge yönetiminde olan ve çok sevilen Cenk'in ölümü üzdü.

Parti başkanı, “Ölümü bizim ve herkes için büyük kayıp” diye mesaj yayınladı.

Arkadaşları ise, “O bir yerel politikacıydı. Aynı zamanda her şeyden önce çok büyük ve kaliteli bir insandı. Beklenmedik ölümü hepimizi derinden yaraladı” dedi.