Türk üreticiler corona günlerinde Avrupa’yı doyurdu

Avrupa’da corona krizi patlayınca, herkes alışverişe hücum etti. Bu anlarda, Türk toptancılar, her türlü imkanlarını seferber edip Avrupa'yı doyurdu.

Alman marketlerinde un, tuz, salam, sucuk, kabak çekirdeği, fındık ve fıstık kalmadı ama fakat bu sıkıntıya Türk toptancılar müdahale etti. Türkiye'den, Bulgaristan'dan, Polonya'dan, Pakistan'dan, Sri Lanka'dan ve Afrika’dan gıda ürünleri getirdi.

İşte, Corona zamanlarında sadece Avrupa'daki Türkler'i değil, Avrupa'da yaşayan herkesi doyuran Türkler'in öyküsü…



UN- TUZ KALMADI, BİZ YETİŞTİRDİK

SUNTAT’ın sahibi Mustafa Baklan, “Corona'da olağanüstü çalıştık. Satışlarımız çok arttı. Bakliyat, et ve süt ürünlerimize rağbet büyük. En önemlisi de Türk kuru yemişleri. Avrupalı, Türk kabak çekirdeği ve ay çekirdeğini, kavrulmuş mısırı keşfetti. “Papağan yemi” diyorlardı. Şimdi Avrupalıya çekirdek yetiştiremiyoruz. Türk bakkallarında müşterinin yüzde 50'si Alman oldu. Un, pirinç bitmişti, tedarik ettik. Tuz kalmamıştı. Pakistan'dan tuz getirdik. Karabiber getirdik. Çay yetiştirdik. Avrupa, Türk ürünleriyle doydu. Beyaz et ürünlerine, sucuklara da çok talep oldu. Çorum Sungurlu, Akhisar, Gemlik, Turgutlu'dan üretip getirdik. Avrupa'yı aç bırakmadık. Alman süpermarketler zinciri, teşekkür mektubu gönderdi” açıklamasını yaptı.

“YÜZDE 50’DEN FAZLA ARTIŞ OLDU”

Yayla’nın genel müdürü Ethem Çolakoğlu ise “Özellikle mart ayında ürünlerimize büyük bir akın oldu. Yüzde 50'den fazla artış yaşandı. Sadece Türkler değil, ürün verdiğimiz her ülkenin vatandaşları ürünlerimize ilgi gösterdi. Corona zamanı, Türk ürünlerini tanıdılar. Yoğurdumuzu, kaymağı, dilimli Türk salamını, tavuk dilimli salamı, çıtır sosisi çok sevdiler. Hiç bir Alman ya da Avrupa ülkesi marketini ürünsüz bırakmadık. Penny, Rewe, Lidl, Aldi ve Edeka'ya sürekli ürün gönderdik” dedi.

“TÜRK DAMAK TADINI ÖĞRENDİLER”

Öz Kayseri’nin kurucusu Hilmi Selçuk ise, “Biz, kayseri pastırması, kavurma, dil ve işkembe satıyoruz. Corona çıkınca, ürünlerimize ilgi birden patladı. Çok şükür, her yere ürün yetiştirdik. Avrupalılar da, Türk damak tadını öğrendi. Özellikle pastırma ve kavurmaya bayılıyorlar. İşkembe pişirip içiyorlar. Türk bakkallarında, Türk toptancılar sayesinde her şey vardı. Tüm Avrupa'da talep patlaması yaşadık. Yüzümüzün akıyla çıktık. Şimdi önümüz Ramazan ve yine büyük talep geliyor” ifadesini kullandı.

“AVRUPALI HÜCUM ETTİ”

Kaplan Döner’in sahibi, Remzi Kaplan da Avrupa'da sadece büfeler açık ama biz dönerle doyurduk. Türkler'in yüzde 10'u döner yiyor, bizimkiler restorana gidince kebap ısmarlıyor. Ama Avrupalı her gün döner yiyor. Döneri onlara satıyoruz. Corona nedeniyle satışlar biraz düştü, çünkü gastronomide çok yer kapatıldı. Avrupalı da büfelere hücum etti. Yeniden tüketim hızlanıyor. Corona desteği sektöre çok yardımcı oldu. Toptancı ve üretici birlikleri olarak, dönerci arkadaşlarımızı aydınlattık. Kısa çalışma yardımları aldık” dedi.