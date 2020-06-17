Türkiye defalarca uyarmıştı! Avrupa’dan komşuya çok ağır suçlama

Yunan sahil güvenliğinin Ege Denizi’nde sığınmacılara karşı yasadışı faaliyetlerde bulunduğuna işaret eden bir iddia daha ortaya atıldı.

Report Mainz, Lighthouse Reports ve Alman Der Spiegel’in ortak araştırmalarına dayandırdıkları haberde 13 Mayıs tarihinde Ege’de yaşanan bir olaya dair video görüntülerine de yer verildi.

Görüntülerde Yunan sahil güvenlik gemisinin bir grup mülteciyi şişme bir cankurtaran salıyla Türk karasularına doğru çektiği ve sığınmacıları açık denizde kaderlerine terk ettiği görülüyor.

“SIĞINMACILARIN BOTU BATIRILDI”

Görüntüleri cep telefonuyla çeken ve salda bulunan sığınmacılardan Filistinli Amjad Naim olayın nasıl geliştiğini Spiegel'e anlattı.

Naim'in de aralarında olduğu 26 kişilik sığınmacı grubu, 13 Mayıs günü bir insan kaçakçısına para vererek Türk kıyılarından botla Yunan karasularına doğru açıldı. Grup Sisam Adası'na neredeyse varmak üzereyken önce bir helikopter sesi duyuldu. Ardından yüzleri maskeli bir grup botla sığınmacı botuna yaklaştı.

Naim'in aktarımına göre gelen Yunan bayrağı taşıyan maskeli grup önce suya ateş açtı, ardından sığınmacı botunun motorunu tahrip etti ve botu bir kanca ile batırdı.

Sığınmacılar önce güverteye ardından da bir şişme cankurtaran platformuna alındı. Yuvarlak platform, 18 metrelik Panther tipi bir Yunan sahil güvenlik gemisi ile Türkiye kıyılarına doğru çekildi ve grup orada kaderine terk edildi.

Geminin platformu nasıl çektiği Naim'in cep telefonuyla kaydettiği görüntülere yansıyor. Platformun çekilirken su aldığı da görülüyor.



KİMLİKLERİ BELLİ OLMASIN DİYE MASKE TAKTILAR

Ege'de maskeli şahısların sığınmacı botlarına saldırması yeni bir olay değil. Ancak bu kişilerin kim oldukları bilinmiyordu.

DW’nin haberine göre Alman medya kuruluşları 4 Haziran tarihinde yaşanan bir olayda maskeli kişilerin Yunan sahil güvenlik görevlileri olduğunu tespit etti. O gün kullanılan gri şişme botun ΛΣ-080 sayılı Yunan sahil güvenlik gemisine ait olduğu ortaya çıkartıldı.

Yunan sahil güvenliği bu iddiayı yalanladı. Açıklamada sahil güvenlik görevlilerinin maske takmadığı ve hukuka riayet ettikleri belirtildi. Ancak 13 Mayıs tarihli videoya ilişkin bir yorum yapılmadı.

Spiegel haberinde sığınmacıların bu şekilde Türkiye’ye doğru itilmesinin uluslararası hukuka ve Avrupa Birliği Temel Haklar Bildirgesi’ne aykırı olduğuna dikkat çekti.

Yunan medyasında geçen hafta Türk polisine ait bir İHA tarafından çekilen görüntülere yer verilmişti.

Görüntülerde Yunan sahil güvenliğinin Midilli Adası ile Türkiye kıyıları arasında bir sığınmacı botunun motorunu söktüğü ve içindeki sığınmacıları kaderine terk ettiği görülüyor.