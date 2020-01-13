Türkiye en çok hangi lidere güveniyor? Dikkat çeken anket…

Euronews’un haberine göre, Türkiye’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in “dünyada doğru işler yaptığına” güvenenlerin oranı yüzde 35 olurken ABD Başkanı Donald Trump için bu oran yüzde 11’de kaldı.

ABD ve Rusya uluslararası arenada gündem belirlemede önemli rol oynayan ülkelerin başında geliyor. Peki insanlar iki ülkenin liderleri Trump ve Putin’e ne kadar güveniyor? Dünyanın en önemli 5 liderinin attığı adımlar hakkında kamuoyu ne düşünüyor?

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DÜNYADA EN GÜVENİLEN LİDER MERKEL

ABD merkezli düşünce kuruluşu Pew Araştırma Merkezi’nin uluslararası araştırması kapsamında katılımcılara “dünya meseleleriyle ilgili doğru adımı atma” konusunda ulusal liderlere güven duyup duymadıklarını sordu.

Araştırmada farklı ülkelerden katılımcıların, ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Şansölyesi Angela Merkel ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’e olan güveni sorgulandı.

Ocak 2020’de yayımlanan rapora göre, 5 liderden hiçbirinin ortalama uluslararası puanı yüzde 50’yi geçemedi. En yüksek puanı yüzde 46’nın güvendiği Merkel alırken en az güvenilen yüzde 28’le Şi Cinping oldu.

TÜRKİYE EN ÇOK PUTİN’E GÜVENİYOR

Türkiye’deyse 5’i arasında en çok güven duyulan lider Putin oldu. Katılımcıların yüzde 35’i Putin’in “uluslararası meselelerde doğru işler yaptığına” dair güven duyduğunu söyledi.

Türkiye’de en az güvenilen lider ise Trump olarak kaydedildi. Şirketin araştırmasına göre, Türkiye’de insanların yalnızca yüzde 11’i Trump’a güveniyor.