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Türkiye ile dalaşan Yunanistan’dan askeri hamle: Anlaşma sağladılar

Yaz aylarında Doğu Akdeniz'de Türkiye ile restleşen Yunanistan'dan kritik bir hamle geldi. Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türkiye ile yaşanan gerilimden dolayı Fransa'dan 18 Rafale savaş jeti alacaklarını duyurdu.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 07:29, 16/12/2020
Haberler Dünya
Türkiye ile dalaşan Yunanistan’dan askeri hamle: Anlaşma sağladılar

NATO’nun en büyük ikinci ordusuna sahip olan Türkiye ile geçen aylarda gerilim yaşayan Yunanistan, Fransa’dan destek almaya başladı… Doğu Akdeniz’de yaşanan gerilimde askeri gücü ve donanması Türkiye’ye karşı daha kuvvetsiz olan Yunanistan, o dönemde siyasi olarak destek aldığı Fransa ile bir anlaşma imzaladı.

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Fransa ile bir anlaşma imzalayacağını açıklayarak 18 adet Dassault marka Rafale savaş jeti satın alacaklarını duyurdu. Bölgede tansiyonun yükseldiğine dikkat çeken Miçotakis, “Birkaç gün içinde 18 Rafale tipi savaş jetinin alımı için Fransa ile Atina’da imza atacağız” dedi.

Savaş jetlerinin 2021’de teslim edileceği belirtildi. Miçotakis, yeni fırkateyn, drone ve yenilenmiş F-16 satın almak istediklerini de duyurdu.

drone Fransa NATO Türkiye Yunanistan
Yayınlanma Tarihi:07:26,