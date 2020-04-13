Türkiye ve Almanya’dan tepki çeken uygulama: Havada sıfır mesafe!

Türkiye ve Almanya, corona virüsü nedeniyle alınan önlemler kapsamında pek çok ülke gibi sosyal mesafe kuralına dikkat çekiyor ama bu durum havada sözde kaldı. Yüzlerce insan, önce Türkiye'deki havalimanlarında ardından uçaklarda hiçbir boşluk bırakılmadan Almanya'ya gönderildi.

ANKARA, İZMİR VE ANTALYA’DAN GİTTİLER

Almanya'nın Düsseldorf Havalimanı’nda da sosyal mesafe yoktu. 11 Nisan günü Ankara, İzmir ve Antalya'dan uçaklara doldurulan çifte vatandaş veya Almanya oturumu olan Türkler, hemen hemen aynı saatlerde kalkan uçaklarla Düsseldorf'a gönderildi. Uçaklarda tüm koltuklar doluydu.

PASAPORTTA SIFIR MESAFE!

Üç uçağın yüzlerce yolcusu, aynı anda pasaport kontrolüne geçti. Sadece iki Alman pasaport polisi vardı. Burada insanlar yine üst üste yığıldı. Saatlerce bekleyenler oldu. Hiçbir sosyal mesafe kuralı uygulanmadı.

Kiminde maske vardı, kiminde ise yoktu. Üstelik hiçbiri de karantinaya alınmadı. Türkiye ve Almanya'nın bu tavrının faturası en geç 14 gün içinde çıkacak gibi görülüyor.

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