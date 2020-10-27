Türkiye’de çocuklar tablet bulamazken… Hindistan’dan dünyaya kodlama dersi

Hindistan’da online kodlama dersleri, ilkokul çağındaki çocuklara pandemiden önce de veriliyordu. Ancak salgınla birlikte eve kapanan çocukların yaratıcılıklarını artırmak için bu alanda bir talep patlaması oldu. 2011’de kurulan çevrimiçi eğitim hizmetleri sunan Byju's, 11 milyar dolarlık değeriyle bu alandaki en değerli şirketlerden biri. Kodlamanın yanı sıra matematik, fen ve yabancı dil dersleri sunan şirkete fon sağlayanlar arasında Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg ve eşi Priscilla Chan de bulunuyor.

EN GENİŞ HAVUZA SAHİP



Hindistan, İngilizce konuşan ve düşük maliyetli bilgisayar teknolojileri mezunu havuzunun en geniş olduğu ülke. Bu da birebir kodlama derslerinin yaygınlaşmasına olanak sağlıyor. Byju's, Ağustos ayında 300 milyon dolara kodlama ‘start up’ı WhiteHat Jr.’ı satın aldı. Mumbai merkezli şirketin 120 bini aşkın paralı kullanıcısı bulunuyor. Bunların yarısı Hindistan’da, kalan yarısının büyük bölümü ise ABD’de yaşıyor.

Karan Bajaj şirketi yalnızca iki yıl önce 2018’de kurmuş. Yaklaşık 20 yıl boyunca P&G ve Discovery Channel’da çalışan, üç roman yazan Bajaj, bir noktada değişiklik ihtiyacı duymaya başlamış. Himalayalar’da yoga eğitmeni olmak için bulunduğu sırada aradığı ilhamı bulan Bajaj, “Konu kodlama olduğunda, ne kadar erken o kadar iyi” diyor.

SAATİ 202 TL’DEN BAŞLIYOR



WhiteHat Jr., tamamen kadın eğitmen gücüne sahip. Bunların büyük çoğunluğu Hindistan ve Filipinler’den. Şirketin sağladığı 8 saatlik başlangıç paketinde kodlamanın temel prensipleri öğretilirken, 48 saatlik pakette çalışan bir aplikasyon geliştirilmesi sağlanıyor. 144 saatlik en geniş pakette ise uzay simülasyonları ve kara delik modellemelerine kadar programlama becerisi kazandırılıyor. Şirketin saatlik ders ücreti ise 25-35 dolar (202-283 TL) arası değişiyor.

DİŞ HEKİMLİĞİNİ BIRAKIP EĞİTMEN OLDU



Ayesha Siddiqua, WhiteHat Jr.’ın öğretmenlerinden biri. 27 yaşındaki Siddiqua, Haydarabad’da çocuğuyla birlikte yaşayan yalnız bir anne. Önceden bir diş hekimi olan genç kadın, Instagram’daki ilanı gördükten sonra ayda 15 bin rupi (1646 TL) kazandığı işini bıraktı. Güne Hindistan ve Avustralya’daki çocukların derslerine girerek başlayan Siddiqua, ara verdikten sonra akşam saatlerinde ise ABD ve Kanada’daki kullanıcılara eğitim veriyor. Aylık kazancı 100 bin rupiye (11 bin TL) ulaşan Siddiqua, “Birkaç yıl içinde eğer kodlama bilmiyorsanız insanlar sizin geri kalmış olduğunu düşünecek” ifadelerini kullanıyor.

ABD merkezli Bloomberg’de yer alan makaleye göre uzmanlar kodlamanın çocukları daha yaratıcı ve girişken hale getirdiğini söylüyor. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nden (MIT) Mitchel Resnick, “Eğer kodlama çocukların kendini daha yaratıcı bir şekilde ifade edebileceği şekilde sunulursa bu herkes için daha değerli oluyor” diye belirtiyor.

9 YAŞINDA ONLARCA UYGULAMA



9 yaşındaki Shivank Patel, 2 yıldır kodlama öğrenen çocuklardan biri. Şu ana kadar sokak çocuklarına yemek bağışlamayı sağlayan uygulama da dahil olmak üzere pek çok farklı örnek geliştirdi. Yeni Delhi’de yaşayan Patel, 28 haftalık olarak dünyaya geldiğinde yalnızca 1 kilo doğmuştu. Uzun süre hayata tutunma mücadelesi veren Patel, şimdi kendisiyle aynı durumu yaşayan bebekler için bir uygulama üzerine çalışıyor. Doktorların prematüre bebekleri takip edebilmesini sağlayacak olan Patel, “Kodlama öğrenmek her gün yeni bir zorluğu görmenizi sağlıyor. Ben de uygulamalar geliştirerek bu günlük problemleri çözmek istiyorum” dedi.

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