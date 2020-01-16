Türkiye’de de bulunan fast food zincirinin mutfağında skandal görüntü!

ABD’nin Pittsburgh şehrinde yaşayan John Holieb, geçtiğimiz günlerde kız arkadaşıyla birlikte McDonald’s’ın bölgede bulunan bir şubesine gitti. Sipariş vermek için bekleyen Holieb, restoranın mutfağında mide bulandıran bir görüntüyle karşılaştı.

Mutfakta bulunan çalışanlardan birinin elinin pantolonunun içinde olduğunu fark eden Holieb, hemen telefonuna sarılarak durumu fotoğrafladı. Sipariş vermeden restorandan ayrılan Holieb, fotoğrafı sosyal medyadan paylaştı ve ‘Bir daha asla buradan yemeyeceğim’ notunu düştü.

Fotoğrafın hızla yayılmasının ardından Fox News’a açıklamalarda bulunan Holieb, “Sevgilimle birlikte kızıma yemek almak için restorana gitmiştik. Kız arkadaşım, mutfakta çalışanların üniforma giymemesinden bahsederken, elleri pantolonunun içinde olan çalışanı fark ettik” dedi.

İŞİNE SON VERDİLER

Holieb’in paylaşımı ve açıklamalarının ardından, söz konusu olayın yaşandığı restoranın yöneticisi Karen kendisine ulaştı.

Sosyal medyadan Holieb’e bir mesaj gönderen Karen, “Yemeklerin güvenliği, hijyeni bizim önceliğimiz ve bunun için çok çalışıyoruz. Olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyoruz. Gerekli önlemleri alacağımızı bilmeni istedim” ifadelerini kullandı.

Yerel medyaya yansıyan haberlere göre, söz konusu mesajın ardından fotoğraftaki çalışanın işine son verildiği belirtildi.

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