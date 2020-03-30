Türkiye’deki corona vakaları dünya medyasında: En hızlı yükselen ülke!

Corona virüsü ortaya çıktığı Çin’de yavaş yavaş etkisini kaybetse de, başta Avrupa’da olmak üzere korkunç bir hızla can almaya devam ediyor. İtalya ve İspanya’dan katlanarak artan ölüm haberleri gelirken, Türkiye’deki durum da dünya medyasının gündeminde.

Sosyal medyada bir anda yayılan videoda Avustralya’daki bir haber programı dünyadaki vakaları mercek altına aldı. John Hopkins Üniversitesi’nin verilerinin yansıtıldığı ekranda ülkelerde vakaların artış grafikleri gösterildi.

Sunucu söz konusu grafiklerde Türkiye’ye değinirken, vaka sayısının diğer ülkelere kıyasla düşük olduğunu söyledi ancak farklı bir konuya dikkat çekti. 9 bin 217 kayıtlı vaka olduğunu belirten sunucu, endişe verici olan durumun Türkiye’nin bu rakama en hızlı ulaşan ülke olduğunu öne sürdü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yaptığı son açıklamaya göre Türkiye’de 9 bin 217 corona virüsü vakası görülürken, 131 kişi de hayatını kaybetti.

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