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Türkiye’den Ermenistan’a tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Yukarı Karabağ’da silah bırakmayı ve geri çekilmeyi reddeden Ermeni unsurların Azerbaycan silahlı kuvvetlerine karşı gerçekleştirdikleri saldırılar 9 Kasım 2020 tarihli Üçlü Bildiri ile tesis edilen ateşkes rejiminin açık ihlalidir" açıklaması yaptı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 23:14, 28/12/2020
Haberler Dünya
Türkiye’den Ermenistan’a tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy Azerbaycan'ın Hocavend Rayonu’nda silah bırakmayan Ermeni gruplar tarafından Azerbaycan ordusuna yönelik saldırıların 9 Kasım 2020 tarihli Üçlü Bildiri ile tesis edilen ateşkes rejiminin açık ihlali olduğunu vurguladı.

“ERMENİSTAN SAHADAKİ GERÇEKLERİ KABULLENMELİ”

Aksoy, şu ifadeleri kullandı:

* Daha önce 26 Kasım, 8 ve 11 Aralık tarihlerinde, son olarak da 27 Aralık günü yaşanan Ermeni silahlı unsurların saldırıları sonucunda askeri ve sivil kayıp ve yaralanmalar meydana gelmiştir.

* Üçlü Bildirinin imzacısı olarak, tüm silahlı Ermeni unsurların çekilmesinin ve ateşkes rejimine uyulmasının asli sorumluluğu Ermenistan'dadır.

* Azerbaycan tarafı, Ermeni silahlı unsurlarının sözkonusu provokasyonlarına karşı meşru müdafaa hakkını kullanarak gerekli yanıtı vermiştir.

* Bölgede tesis edilmeye çalışılan kalıcı barışın paydaşı olabilmesi için Ermenistan'ın sahadaki gerçekleri kabullenmesi ve Üçlü Bildiriyle üstlendiği taahhütleri yerine getirmesi gerekmektedir.

* Bu vesileyle, saldırılarda hayatını kaybeden Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar, tüm Azerbaycan halkına başsağlığı diliyoruz.

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