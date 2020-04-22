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Türkiye’den Filistin’e tıbbi ve maddi yardım!

Filistin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'nin corona virüsüyle mücadele eden Filistin'e tıbbi ve mali yardım yapacağı bildirildi.

23:58 -
Haberler Dünya
Türkiye’den Filistin’e tıbbi ve maddi yardım!

Türkiye, corona virüsüyle (Covid-19) mücadele eden ülkelere yardımını sürdürüyor. Filistin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Türkiye’nin corona virüsüyle mücadelede kapsamında Filistin’e tıbbi ve mali yardımda bulunacağı duyuruldu.

Açıklamada, Filistin’in corona salgınıyla mücadeledeki çabalarının desteklenmesi amacıyla 5 milyon dolar yardım yapılacağı, ayrıca çok sayıda maske, özel kıyafet ve tıbbi ekipman gönderileceği aktarıldı.

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki’nin, yapılacak yardım için Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Türk hükümetine teşekkür ettiği ifade edildi. (İHA)

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