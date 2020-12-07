Türkiye’nin de aldığı Çin aşısı için 3.9 milyarlık anlaşma

Çinli Sinovac Biotech ilaç firması, corona virüsüne karşı geliştirilen aşının üretim kapasitesini iki katına çıkarmak için Sino Biopharmaceutical firmasıyla yaklaşık 500 milyon dolarlık (3.9 milyar TL) yatırım anlaşması imzaladığını duyurdu.

Anlaşmanın Sinovac’ın aşısı CoronaVac’ın geliştirilmesine ve üretimine yardımcı olan Sinovac’ın bir yan kuruluşu Sinovac Life Sciences ile yapıldığı açıklandı. Sinovac, daha önce yaptığı açıklamada yıllık 300 milyon doz üretebileceğini ve kapasitesini 600 milyon doza çıkarmak için ikinci bir üretim tesisinin inşaatını 2020 sonuna kadar tamamlamayı hedeflediğini açıklamıştı.

SON AŞAMANIN VERİLERİ AÇIKLANMADI

DHA’nın aktardığına göre Çinli şirketler, aşılardaki denemelerin son aşamaya geldiklerini belirtmelerine rağmen, henüz testlere dair verileri sunmadı. Sinopharm ve Sinovac’ın aşılarının acil kullanımı klinik deneyler henüz tamamlanmadan onaylanmıştı. Sinovac’ın CEO’su Yin Weidong, Eylül ayında yaptığı açıklamada, gönüllülerin yüzde 97-98’inin antikor geliştirdiğini ifade etmişti.

1 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ AŞILANDI

Çin devlet medyasında çıkan haberlere göre, ülkede şu ana kadar 1 milyondan fazla kişiye aşı yapıldığı belirtildi. Sinopharm Yönetim Kurulu Başkanı Liu Jingzhen, Kasım ayında yaptığı açıklamada, acil kullanım programı kapsamında yaklaşık 1 milyon kişiye aşı yapıldığını ve gönüllüler üzerinde herhangi ciddi yan etki görülmediğini ifade etmişti.

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