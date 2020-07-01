Türkiye’nin Fransa Büyükelçisi: Şaşkına döndük

Türkiye ile Fransa arasında son günlerde yükselen tansiyon, bugün patlama noktasına geldi… Türkiye’nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, Fransız senatörlerle bir araya gelerek çok sert açıklamalarda bulundu.

Dünyanın önde gelen haber ajanslarından Reuters’ın “acil kodu” ile servis ettiği açıklamalarda Musa, Fransa’nın Libya konusundaki taraflı tutumunu eleştirdi.

“BUNLAR NEDEN SORGULANMIYOR”

Musa, “Ambargo her gün Mısır sınırında ihlal ediliyor ve her gün Birleşik Arap Emirlikleri’nden Libya’ya uçuşlar oluyor. Bunlar neden sorgulanmıyor? Bizce bu seçimler kasten yapılıyor ve doğuda Hafter’e olan desteğin artmasını sağlıyor. Bunlar uygulanmayıp deniz yollarına ambargo uygulanması bizi şaşkına çevirdi” dedi.

Reuters haber ajansı Musa’nın sözlerine yer verirken, Fransa’nın Libya politikası hakkında da “taraflı” yorumunu yaptığını hatırlatarak, “Musa, Fransa’nın Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır’ın ambargoyu delmesini görmezden geldiğini söyledi” ifadesini kullandı.