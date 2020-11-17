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Türkiye’ye gelen Pompeo’dan skandal sözler

ABD Başkanı Donald Trump'ın Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Avrupa ve Orta Doğu turunun ikinci ayağı olan Türkiye'ye geldi. Fakat Pompeo, Fransız Le Figaro'ya Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulundu. Pompeo, "Macron ve ben Türkiye'nin son dönemde çok agresif olduğu konusunda hemfikiriz" dedi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 08:33, 17/11/2020
Haberler Dünya
Türkiye’ye gelen Pompeo’dan skandal sözler

Türkiye’ye gelmesine rağmen “yoğun programı” dolayısıyla Ankara’ya gitmeyen ve resmi olarak üst düzey yetkililerle görüşmeyeceğini önceden söyleyen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Fransız basınına Türkiye’yi kötüledi.

 

Bugün Türkiye’ye gelen ve İstanbul’da bazı temaslarda bulunacak olan Pompeo, Fransa’nın köklü gazetelerinden Le Figaro’ya konuştu. Pompeo, ABD yönetimi ile birlikte Avrupa’nın Türkiye’nin son aylarda Orta Doğu’daki hamlelerine karşı ortak hareket edilmesi gerektiğini söyledi.

Pompeo, verdiği özel röportajda Türkiye ile ilgili yorumlarda bulundu.

Pompeo, özellikle son dönemde Türkiye’nin Azerbaycan’ı desteklemesi ve Libya ve Akdeniz’deki hamleleri ile ilgili rahatsızlık duyduğunu dile getirirken, “Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve ben Türkiye’nin son  dönemdeki hareketlerinin çok agresif olduğu konusunda hemfikiriz. Avrupa ve ABD, birlikte çalışarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, böyle hamlelerin kendi halkının menfaatlerine olmadığına ikna etmeliyiz” dedi.

Pompeo, Türkiye’nin askeri hamlelerinin endişe yarattığını söylerken Türkiye’nin NATO’da kalması ya da ayrılması ile ilgili bir soruya yanıt vermedi.

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ABD Ankara Avrupa Azerbaycan Cumhurbaşkanı Dışişleri Bakanı Donald Trump Fransa istanbul Le Figaro Libya NATO Orta Doğu Türkiye
Yayınlanma Tarihi:08:31,
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