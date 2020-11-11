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Türkiye’ye gelmeden açıklamalarıyla ortalığı karıştırdı

ABD'de seçim tartışması devam ederken Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun bu hafta başlayacak ziyaret turu öncesinde yaptığı açıklama gündem oldu... Pompeo, "İkinci Trump yönetimine geçiş sorunsuz" olacak dedi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 07:36, 11/11/2020
Haberler Dünya
Türkiye’ye gelmeden açıklamalarıyla ortalığı karıştırdı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo bu hafta başlayacak resmi ziyaret turu öncesinde açıklamalarda bulundu. 13-23 Kasım tarihleri arasında Fransa, Türkiye, Gürcistan, İsrail, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan’a gidecek Pompeo’nun ziyaret sebebiyle ilgili açıklama yapılmadı.

Bu ülkelerden birçoğu seçim sonrasında seçilmiş başkan Joe Biden’ı tebrik ederken, Pompeo’nun dün gece yaptığı bir açıklama büyük tartışma yarattı. Pompeo, “yasal” oyların sayılmasının ardından “ikinci Trump döneminin” başlayacağını söyledi. Herhangi bir kanıt ve belge göstermeden bu şekilde konuşması ABD kamuoyundan tepki çekerken Pompeo, Fox News’te katıldığı bir röportajda, “20 Ocak’ta kim Beyaz Saray’a giderse gitsin güzel bir geçiş süreci olacağına eminim” ifadesini kullandı.

TRUMP’TAN ÖVGÜ

Seçimleri kazanması için gereken 270 Seçiciler Kurulu Delege sayısına ulaşan Biden’ın seçimi kazandığını kabullenmeyen Trump, Pompeo’nun açıklamalarının ardındna, “İşte Mike bu yüzden ABD Askeri Akademisi’nde sınıfının en başarılısıydı” dedi.
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